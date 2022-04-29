В Алтайском государственном университете будут готовить цифровой актив региона

С 17 июня в Алтайском государственном университете стартует приёмная кампания 2022. В этом время начнётся приём документов на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры.

Алтайский госуниверситет реализует множество проектов в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» в регионе. Ежегодно университет внедряет новые IT-программы, разрабатываемые совместно с IT-компаниями, ведущими вузами РФ.

«Мы готовим уникальные кадры новой IT-реальности. Алтайский госуниверситет существенно расширяет портфель направлений подготовки в сфере информационных технологий и предлагает абитуриентам пул цифровых профессий с акцентом на самые современные IT-разработки. Выпускники программ смогут конструировать собственную IT-реальность — создавать отечественные программные продукты и обеспечивать кибербезопасность. Мы взращиваем тех, кто способен вывести на новый уровень российский IT-сектор и укрепить его позиции на международной арене», — объясняет Евгения Жданова, первый проректор по учебной работе АлтГУ.

Образовательные программы «цифрового» портфеля открыты сразу в нескольких институтах АлтГУ — институт математики и информационных технологий, институт цифровых технологий, электроники и физики, институт гуманитарных наук и международный институт экономики, менеджмента и информационных систем.

В топ приоритетных программ вошли направления подготовки по информатике и вычислительной технике, информационной безопасности, программной инженерии, технологиям искусственного интеллекта, робототехнике и нейронным сетям, прикладной информатике. Каждое из перечисленных направлений имеет достаточно высокую бюджетную квоту.

Например, на направление подготовки «Информационная безопасность» в институте цифровых технологий, электроники и физики АлтГУ открыто 75 бюджетных мест, направление подготовки института математики и информационных технологий «Прикладная математика и информатика» готово принять 50 студентов бюджетного набора, международный институт экономики, менеджмента и информационных систем готовит 58 квот на направление «Прикладная информатика», а институт гуманитарных наук предлагает 61 место бюджетного набора на образовательную программу «Прикладная информатика в дизайне».

Напомним, старт приёмной кампании Алтайского государственного университета — 17 июня. Подать документы в вуз можно как лично, так и онлайн. Приемная комиссия будет ждать абитуриентов по адресу: пр. Ленина, 61.

Онлайн-подача документов доступна в личном кабинете абитуриента на официальном сайте АлтГУ, на портале госуслуг либо по электронной почте. Задать интересующие вопросы можно по телефону приемной комиссии: +7 (3852) 291-222, а также написать в мессенджере WatsApp +7 933 933 37 99.