Не сдали ОГЭ или не успели поступить? Колледж "Тьютория" в Барнауле принимает до декабря

Учебное заведение помогает абитуриентам не терять год

Студенты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

«Прием закрыт. Ждите год», – услышала вчерашняя выпускница школы Светлана. Год в никуда, год без учебы – перспектива, пугающая неопределенностью. Родительские упреки: "Раньше надо было думать, мы же предупреждали" – как соль на рану. И через неделю жительница Барнаула все-таки стала студенткой. Рассказываем, как это возможно.

Далеко не редкость

Абитуриенты по разным причинам могут не успеть подать документы в вуз: нехватка баллов, пропущенные сроки, нерешительность в выборе профессии. И вот, вместо радости поступления – горькое разочарование и страх потерять драгоценный год.

Но не стоит отчаиваться. Есть альтернативы, дающие шанс продолжить образование. Например, барнаульский колледж "Тьютория" – учебное заведение, которое не закрывает двери перед теми, кто опоздал.

Наверстать упущенное

Конечно, это сложнее – интегрировать студента в группу уже после старта. Но если есть желание и заинтересованность, в колледже дают шанс. Правда, студент должен быть готов усиленно учиться и догонять сокурсников.

Для этого поступившим после начала учебного года предлагают индивидуальный адаптационный план. Это дополнительные занятия, индивидуальные консультации с преподавателями, поддержка со стороны тьютора, работа в группах с однокурсниками. Задача – помочь студенту быстро войти в ритм и наверстать упущенное.

Светлана, одна из таких студенток, подтверждает эффективность этой системы.

«Первые два месяца были настоящим марафоном: пары, консультации, домашние задания до полуночи. Но благодаря поддержке преподавателей и тьютора, я смогла быстро адаптироваться и догнать группу. Сейчас я одна из лучших на курсе», – делится девушка.

История Светланы – наглядный пример того, что даже в сложной ситуации не стоит опускать руки. Шанс получить образование есть всегда. Колледж "Тьютория" – место, где нет слова "поздно". Есть слово "пора".

Подать документы

Если вы не сдали ОГЭ в этом году или не прошли в какое-либо учебное заведение по конкурсу, не успели подать документы – двери "Тьютории" открыты, набор здесь продлили до конца ноября 2025 года.

Подробнее – по телефону горячей линии 8-800-250-62-49 или на сайте.

Колледж "Тьютория"

Адрес главного кампуса: Барнаул, пр. Ленина, 120б

Тел.: 8-800-250-62-49

Приемная комиссия: 8-913-237-42-61

Почта: study@etginpro.ru

Режим работы приемной комиссии: с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00

СайтАНО ПО "Тьютория", ИНН: 2223635110

