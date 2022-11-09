Микрорайон на тысячу домов с парком, сквером и озером готовят к застройке в посёлке Бельмесёво

В барнаульском посёлке Бельмесёво планируют построить микрорайон на тысячу домов, а также детский сад, поликлинику, магазины и другие объекты. Сейчас администрация города ищет подрядную компанию, которая протянет в будущий квартал инженерные сети. Работы должны начать не раньше 2025 года.

С парком и магазином

Участок, который отдают под застройку, расположен на окраине посёлка, примыкает к микрорайону Радужному и к пойме Оби. Общая площадь квартала составляет почти 245 га. В документации к торгам указано, что территория свободна от капитальной застройки, на участке расположен искусственный водоём.

Проект планировки микрорайона в Бельмесёво / Фото: «Альфа-Проект»

Для этой площадки ещё в 2012 году был разработан проект планировки. Его выполняла компания «Строй-Проект». В 2018 году в план развития микрорайона фирма «Альфа-Проект» внесла изменения. Обновлённые эскизы в 2019 году утвердил на тот момент мэр Барнаула Сергей Дугин.

Согласно плану разработчиков, новый квартал в Бельмесёво рассчитан на тысячу частных домов. Также в микрорайоне отведены участки под строительство общеобразовательной школы, магазинов, детсада, ФАПа, аптеки, отдела полиции, банка, кафе, административно-коммерческого центра, предприятия бытового обслуживания. Запроектирован на территории квартала парк активного и тихого отдыха, сквер.

На перспективу

Чтобы все эти объекты появились, в будущий микрорайон необходимо подвести инженерные сети. Власти города 3 ноября 2022 года объявили торги по поиску компании, которая обеспечит новый квартал электричеством, водой и газом.

Новости

Недвижимость Курс — на землю. Посёлок на 40 домовладений готовят к застройке в пригороде Барнаула

Согласно техзаданию, все работы поделены на этапы «с учётом того, что застройка жилых домов будет выполняться в очерёдности». Изначально подрядчик должен сделать временные дороги для строительства жилых домов и сетей электроснабжения, а также провести геологические, экологические, гидрометеорологические изыскания, разведать и оценить запасы подземных вод на участке.

Микрорайон в Бельмесёво, отведённый под застройку / Фото: «Google Карты»

На втором этапе компании необходимо будет приступить уже к строительству водозабора, сетей водоснабжения, на третьем — сетей газоснабжения и связи. Четвёртый этап — это строительство дорог, тротуаров, установка освещения.

Подрядчик должен «запроектировать кольцевую дорогу вдоль посёлка и внутриквартальные проезды; предусмотреть разворотные площадки для общественного транспорта; предусмотреть строительство дамбы для переезда через овраг; отвод поверхностных ливневых стоков осуществить открытым способом, в том числе по рельефу; организацию рельефа выполнить с максимальным сохранением существующего рельефа при обеспечении отвода дождевых и паводковых вод; предусмотреть устройство площадок под мусорные контейнеры», — указано в документации.

Начальная цена контракта составляет 70,9 млн рублей. Эти деньги победителю торгов выделят из бюджета города в рамках адресной инвестиционной программы на 2022-2024 годы. Победителя аукциона определят 24 ноября 2022 года. Строительство сетей нужно начать «ориентировочно в 2025 году».