Успеть за пять дней. Где и как быстро переобучиться на специалиста по недвижимости

Как стать специалистом по недвижимости меньше чем за неделю? Как научиться продавать жильё и зарабатывать на этом хорошие деньги? Что можно, а чего нельзя делать с ипотекой? Всему этому и много чему ещё теперь можно научиться не просто быстро и в одном месте, но и бесплатно. Агентство недвижимости «Жилфонд» организует в Барнауле курсы «Специалист по недвижимости». Принять участие могут все желающие.

Эксперты компании поделятся своими авторскими методиками успешных продаж готовых квартир и новостроек, загородной, элитной и коммерческой недвижимости. В программе курса много уникальной информации.

Темы:

— Рынок недвижимости Барнаула сегодня. Аналитика по новостройкам, вторичному жилью, загородной недвижимости, земельным участкам.

— Можно ли купить недвижимость без накоплений? Как оформить ипотеку по минимальной ставке.

— Как выгодно покупать недвижимость и быстро и дорого её продавать.

— Как зарабатывать на рынке недвижимости.

— Технологии непрерывного обучения в компании. Карьера в «Жилфонде».

В «Жилфонде» практикуют наставничество для начинающих агентов / Фото: предоставлено amic.ru «Жилфондом»

Запишитесь на бесплатные курсы сегодня, пройдите их, получите сертификат и станьте специалистом по недвижимости. Авторы курса — профессионалы высокого уровня, которые отлично разбираются во всех нюансах и тенденциях рынка.

Вы освоите перспективную профессию, которая в любой экономической ситуации будет давать гарантированный доход. Организатор курсов — международное агентство недвижимости «Жилфонд». Это стабильная компания, которая успешно работает на рынке уже 25 лет, обучает и поддерживает своих специалистов 24/7. По всей России и за рубежом работают 140 офисов компании. В Барнауле под брендом — пять офисов агентства и свыше 190 специалистов по недвижимости.

Место проведения: ул. Малахова, 119.

Продолжительность обучения: 5 дней.

Даты занятий: с 10 по 14 октября 2022 года.

Время проведения: с 18:00 до 20:00.

Звоните по телефону 8 (3852) 20-14-14.



Оставьте заявку на обучение сейчас. Количество мест ограниченно.

Офисы «Жилфонд» имеют полное техническое оснащение / Фото: предоставлено amic.ru «Жилфондом»