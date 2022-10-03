Успеть за пять дней. Где и как быстро переобучиться на специалиста по недвижимости
Агентство недвижимости «Жилфонд» проводит в Барнауле бесплатные курсы
Как стать специалистом по недвижимости меньше чем за неделю? Как научиться продавать жильё и зарабатывать на этом хорошие деньги? Что можно, а чего нельзя делать с ипотекой? Всему этому и много чему ещё теперь можно научиться не просто быстро и в одном месте, но и бесплатно. Агентство недвижимости «Жилфонд» организует в Барнауле курсы «Специалист по недвижимости». Принять участие могут все желающие.
Эксперты компании поделятся своими авторскими методиками успешных продаж готовых квартир и новостроек, загородной, элитной и коммерческой недвижимости. В программе курса много уникальной информации.
Темы:
— Рынок недвижимости Барнаула сегодня. Аналитика по новостройкам, вторичному жилью, загородной недвижимости, земельным участкам.
— Можно ли купить недвижимость без накоплений? Как оформить ипотеку по минимальной ставке.
— Как выгодно покупать недвижимость и быстро и дорого её продавать.
— Как зарабатывать на рынке недвижимости.
— Технологии непрерывного обучения в компании. Карьера в «Жилфонде».
В «Жилфонде» практикуют наставничество для начинающих агентов / Фото: предоставлено amic.ru «Жилфондом»
Запишитесь на бесплатные курсы сегодня, пройдите их, получите сертификат и станьте специалистом по недвижимости. Авторы курса — профессионалы высокого уровня, которые отлично разбираются во всех нюансах и тенденциях рынка.
Вы освоите перспективную профессию, которая в любой экономической ситуации будет давать гарантированный доход. Организатор курсов — международное агентство недвижимости «Жилфонд». Это стабильная компания, которая успешно работает на рынке уже 25 лет, обучает и поддерживает своих специалистов 24/7. По всей России и за рубежом работают 140 офисов компании. В Барнауле под брендом — пять офисов агентства и свыше 190 специалистов по недвижимости.
Место проведения: ул. Малахова, 119.
Продолжительность обучения: 5 дней.
Даты занятий: с 10 по 14 октября 2022 года.
Время проведения: с 18:00 до 20:00.
Звоните по телефону 8 (3852) 20-14-14.
Оставьте заявку на обучение сейчас. Количество мест ограниченно.