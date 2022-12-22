Что подарить на Новый год: лучшие подборки от AVplaza.ru

Новый год приближается. И времени, чтобы приобрести подарки для близких, остаётся совсем мало. Да и что бы такое купить? AVplaza.ru подготовил интересные варианты, которые точно понравятся любому современному человеку.

Подарки Apple, которые всегда радуют

Техника Apple дарит настоящий восторг во время каждого использования. Новенький iPhone, умные часы Apple Watch на запястье близкому, стильные наушники AirPods, iPad для всех членов семьи, а ещё MacBook для учёбы, работы и развлечений — вариантов масса. Все эти устройства всегда очень желанны. И всё это есть в ассортименте AVplaza.ru.

Обратите внимание на:

Гаджеты для красоты

Современное устройство для красоты — отличный вариант для новогоднего подарка. Наиболее востребованными в этой категории стали фен Dyson Supersonic HD07 и стайлер Dyson Airwrap Complete HS05, они максимально бережно относятся к волосам.

Интересные варианты:

Экшн-камеры и всё необходимое для аэросъёмки

Близкому человеку, который увлекается съёмкой, можно подарить экшн-камеру GoPro HERO Black — самое универсальное из устройств компактного формата.