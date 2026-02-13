Минпромторг планирует очередное изменение утильсбора на автомобили с 1 апреля

Ведомство подготовило законопроект, который будет рассмотрен правительством

13 февраля 2026, 15:50, ИА Амител

Авто, утильсбор / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

С 1 апреля 2026 года Минпромторг планирует изменить механизм расчета утилизационного сбора на автомобили, ввозимые в Россию из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Инициатива нацелена на устранение ценового дисбаланса: стоимость импортных авто не сможет опускаться ниже порога, установленного для ввоза через российско-китайскую границу, пишет auto.ru.

Предлагается уравнять условия оплаты утилизационного сбора на иномарки из стран — членов ЕАЭС.

«Это затронет как частных лиц, приобретающих автомобили для личных нужд, так и тех, кто покупает их для перепродажи. Таким образом, власти планируют закрыть лазейку, позволяющую приобретать автомобили в Киргизии и других странах ЕАЭС по заниженным налоговым ставкам», — говорят эксперты.

Они предполагают, что это приведет к росту цен на автомобили.

На текущий момент существует правило, которое позволяет автомобилям, импортированным из стран ЕАЭС, избежать уплаты утильсбора, если они зарегистрированы на физлицо по таможенному приходному ордеру (ТПО). Однако если гражданин ввозит авто как товар с использованием таможенной декларации вместо ТПО, то ему необходимо уплатить утильсбор в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в 2026 году из России могут уйти несколько автомобильных брендов.