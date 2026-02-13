Минпромторг планирует очередное изменение утильсбора на автомобили с 1 апреля
Ведомство подготовило законопроект, который будет рассмотрен правительством
13 февраля 2026, 15:50, ИА Амител
С 1 апреля 2026 года Минпромторг планирует изменить механизм расчета утилизационного сбора на автомобили, ввозимые в Россию из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Инициатива нацелена на устранение ценового дисбаланса: стоимость импортных авто не сможет опускаться ниже порога, установленного для ввоза через российско-китайскую границу, пишет auto.ru.
Предлагается уравнять условия оплаты утилизационного сбора на иномарки из стран — членов ЕАЭС.
«Это затронет как частных лиц, приобретающих автомобили для личных нужд, так и тех, кто покупает их для перепродажи. Таким образом, власти планируют закрыть лазейку, позволяющую приобретать автомобили в Киргизии и других странах ЕАЭС по заниженным налоговым ставкам», — говорят эксперты.
Они предполагают, что это приведет к росту цен на автомобили.
На текущий момент существует правило, которое позволяет автомобилям, импортированным из стран ЕАЭС, избежать уплаты утильсбора, если они зарегистрированы на физлицо по таможенному приходному ордеру (ТПО). Однако если гражданин ввозит авто как товар с использованием таможенной декларации вместо ТПО, то ему необходимо уплатить утильсбор в полном объеме.
16:01:28 13-02-2026
Как выясняется мы тоже клали на всякие там союзы и договоренности.
16:46:29 13-02-2026
Пацаны походу берега уже совсем не видят .
Ох сорвёте резьбу .......
16:54:01 13-02-2026
Гость (16:46:29 13-02-2026) Пацаны походу берега уже совсем не видят .Ох сорвёте рез... Вчера вечером смотрел РБК , если честно было впечатление, что переключился на "Дождь" или типа того. Если честно даже не помню когда последний раз видео подобное в СМИ , а по ТВ так тем более.
Сначала обсуждали, что реальная инфляция выше официальной и всё, что с этим связано. А потом утильсбор его последствия и необходимость вливания миллиардов в ВАЗ.
Мне кажется если такое в обед включить на первом канале волна инфарктов и инсультов прокатится по стране, а всех причастных депортируют за 15 минут со всеми вытекающими
16:47:22 13-02-2026
Но больше всего наше государство наклало на нас.
16:53:45 13-02-2026
В заголовке - изменение, а куда не написано.
Я подумал, что снижать будут для удешевления автомобилей избирателям перед выборами...
18:05:39 13-02-2026
Когда уже эти упыри нажрутся...
21:36:11 14-02-2026
Гость (18:05:39 13-02-2026) Когда уже эти упыри нажрутся...... какие? что вы наговариваете? не платите, если не нравится. вы же все равно машину из этой категории НИКОГДА не купите! ну, а чо тогда
21:35:15 14-02-2026
аа! снова китайщина подорожает. ВАЗ себе лоббирует условия рынка?