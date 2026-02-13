НОВОСТИОбщество

Минпромторг планирует очередное изменение утильсбора на автомобили с 1 апреля

Ведомство подготовило законопроект, который будет рассмотрен правительством

13 февраля 2026, 15:50, ИА Амител

Авто, утильсбор / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru
С 1 апреля 2026 года Минпромторг планирует изменить механизм расчета утилизационного сбора на автомобили, ввозимые в Россию из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Инициатива нацелена на устранение ценового дисбаланса: стоимость импортных авто не сможет опускаться ниже порога, установленного для ввоза через российско-китайскую границу, пишет auto.ru.

Предлагается уравнять условия оплаты утилизационного сбора на иномарки из стран — членов ЕАЭС.

«Это затронет как частных лиц, приобретающих автомобили для личных нужд, так и тех, кто покупает их для перепродажи. Таким образом, власти планируют закрыть лазейку, позволяющую приобретать автомобили в Киргизии и других странах ЕАЭС по заниженным налоговым ставкам», — говорят эксперты.

Они предполагают, что это приведет к росту цен на автомобили.

На текущий момент существует правило, которое позволяет автомобилям, импортированным из стран ЕАЭС, избежать уплаты утильсбора, если они зарегистрированы на физлицо по таможенному приходному ордеру (ТПО). Однако если гражданин ввозит авто как товар с использованием таможенной декларации вместо ТПО, то ему необходимо уплатить утильсбор в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в 2026 году из России могут уйти несколько автомобильных брендов.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

16:01:28 13-02-2026

Как выясняется мы тоже клали на всякие там союзы и договоренности.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:46:29 13-02-2026

Пацаны походу берега уже совсем не видят .
Ох сорвёте резьбу .......

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:54:01 13-02-2026

Гость (16:46:29 13-02-2026) Пацаны походу берега уже совсем не видят .Ох сорвёте рез... Вчера вечером смотрел РБК , если честно было впечатление, что переключился на "Дождь" или типа того. Если честно даже не помню когда последний раз видео подобное в СМИ , а по ТВ так тем более.
Сначала обсуждали, что реальная инфляция выше официальной и всё, что с этим связано. А потом утильсбор его последствия и необходимость вливания миллиардов в ВАЗ.
Мне кажется если такое в обед включить на первом канале волна инфарктов и инсультов прокатится по стране, а всех причастных депортируют за 15 минут со всеми вытекающими

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:47:22 13-02-2026

Но больше всего наше государство наклало на нас.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:53:45 13-02-2026

В заголовке - изменение, а куда не написано.
Я подумал, что снижать будут для удешевления автомобилей избирателям перед выборами...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:05:39 13-02-2026

Когда уже эти упыри нажрутся...

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:36:11 14-02-2026

Гость (18:05:39 13-02-2026) Когда уже эти упыри нажрутся...... какие? что вы наговариваете? не платите, если не нравится. вы же все равно машину из этой категории НИКОГДА не купите! ну, а чо тогда

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:35:15 14-02-2026

аа! снова китайщина подорожает. ВАЗ себе лоббирует условия рынка?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров