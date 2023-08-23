"Нужно поддержать семьи". Путин назвал сложной ситуацию с рождаемостью в РФ
Президент рассказал, какие меры нужно принять, чтобы обстановка улучшилась
23 августа 2023, 08:45, ИА Амител
Ситуация с рождаемостью в России на сегодня сложная, для решения проблемы необходимы дополнительные меры в сфере демографии, заявил Владимир Путин.
"Нужно дополнительно поддержать семьи, будущих мам, традиционные ценности и добиться перелома демографической ситуации в России", – сказал президент на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам (цитата по RT).
На этом мероприятии Путин также заявил, что с 1 января 2024 года в стране повысят МРОТ на 18,5%, что, со слов главы государства, значительно выше темпов инфляции.
Кроме того, он сказал, что по итогам прошлого года Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира – несмотря на пессимистичные прогнозы западных экспертов.
08:55:35 23-08-2023
новые граждане прекрасно размножаются за пособия, только по русски не говорят
09:02:29 23-08-2023
Гость (08:55:35 23-08-2023) новые граждане прекрасно размножаются за пособия, только по ... точно
08:57:28 23-08-2023
Да все норм с рождаемостью, вон уже дети подключаются, тьфу-тьфу.
08:58:13 23-08-2023
с 1 января 2024 года в стране повысят МРОТ на 18,5%, что, со слов главы государства, значительно выше темпов инфляции. - А бюджетникам оклады на уровне МРОТа слабо?
09:05:38 23-08-2023
Ну и фотку подобрали - у него прям написано - задолбался....
09:07:01 23-08-2023
Гость (08:58:13 23-08-2023) с 1 января 2024 года в стране повысят МРОТ на 18,5%, что, со... За какие заслуги ?
11:01:55 23-08-2023
Гость (09:07:01 23-08-2023) За какие заслуги ?... За работу, не!? А за 20-25 тыров в пике, при окладе 5874р., на ваши лица смотреть, особой радости нет!
11:31:37 23-08-2023
Гость (11:01:55 23-08-2023) За работу, не!? А за 20-25 тыров в пике, при окладе 5874р., ... Особенно в учреждениях социальной защиты.... посмотришь на сайт министерства, чиновники холеные, а те кто по семьям общается - убожество за копейки.......то глину по печке размажут, то огород вскопают, дрова развезут и всё это показушно помощью называют.....воинам.
14:20:29 23-08-2023
Гость (11:01:55 23-08-2023) За работу, не!? А за 20-25 тыров в пике, при окладе 5874р., ... Так к вам приходят такие же, как вы. Так что вы смотрите в их лица, как в зеркало. И нечего на зеркало пенять...
09:17:19 23-08-2023
Уверенность в завтрашнем дне, перспективы для родителей и семьи, нормальное решение жилищных проблем, стабильность национальной валюты, доступность медицины и образования. Как только это появится, все нормально будет с рождаемостью. А пока мигрантами эта проблема решается, коренное население не в приоритете
09:18:45 23-08-2023
Прежде всего государству надо повышать уровень жизни своих граждан.Не только олигархов.
09:32:09 23-08-2023
Бороться не с причиной , а результатом бездарного разворовывания и дележа ресурсов страны, 30 лет успешного воровства и присваивания результатов чужого труда таки дали свои плоды! Слава ядру. Кончится все для капиталистов плохо.
10:00:30 23-08-2023
Основная сейчас проблема - это то, что многие рожать решаются уже после 25 лет, у многих девушек в этом возрасте уже проблемы с зачатием и вынашиванием. У мужчин в связи с тем, что много сидят (застои в тазовой области), проблемы с качеством спермы. Приходится много и дорого трудиться, чтобы зачать и выносить. Также решиться остаться без финансовой поддержки на время беременности (часто на сохранении и больничном), затем в декрете сидеть точно до 3-х лет, потом идти в садик, когда 1 неделю ходишь и 3 болеешь. Ну, что-то да с этим надо делать.
11:02:40 23-08-2023
Гость (10:00:30 23-08-2023) Основная сейчас проблема - это то, что многие рожать решаютс... Что-то нет проблем с зачатием у неблагополучных, может проблема все таки в другом.
13:53:24 23-08-2023
Гость (11:02:40 23-08-2023) Что-то нет проблем с зачатием у неблагополучных, может пробл... Неблагополучные обычно начинают рожать до 25 лет. А здесь рассуждают так - сначала надо получить образование, начать работать, выйти замуж, выплатить ипотеку (или хотя бы, чтобы был виден свет в конце туннеля с ипотечными выплатами). А потом уже рожать. Но если откладывать первую беременность ближе к 30-ти годам, то могут быть проблемы с зачатием или вынашиванием. У нас родственники точно в такой ситуации оказались. И работа хорошая есть, а квартира уже своя, и машина. А дети не получаются.
14:42:30 23-08-2023
Гость (13:53:24 23-08-2023) Неблагополучные обычно начинают рожать до 25 лет. А здесь ра... А вы какую альтернативу предлагаете? Родив в 18, ты имеешь нехилый шанс оказаться в числе тех самых неблагополучных. Особенно если у тебя нет богатых родителей, которые помогут материально. Не все готовы рожать ребенка, не имея ни образования, ни работы, ни квартиры. Да еще при том, что папу могут либо забрать на СВО, либо он сам красиво уйдет в закат, оставив "бывшего" ребенка бывшей женщине.
16:23:13 23-08-2023
Гость (14:42:30 23-08-2023) А вы какую альтернативу предлагаете? Родив в 18, ты имеешь н... Да, приходится искать какую-то золотую середину между тем, чтобы не рожать, пока нет матерального благополучия и риском вообще не родить (при затягивании первой беременности).
15:41:14 23-08-2023
Гость (13:53:24 23-08-2023) Неблагополучные обычно начинают рожать до 25 лет. А здесь ра... у нас переполнены детские дома, около 400000 детей-сирот, в чем проблема удочерить/усыновить, если хотят ребенка? У меня есть друзья которые удочерили девочку 3-х годовалую и счастливы, и есть весьма состоятельные знакомые, у которых 3 своих сыновей, а 2 года назад взяли малышку из дома малютки. Эта девочка теперь вырастет нормальным человеком, потому что у нее будут не родители-алкаши или жизнь в детдоме со сломанной психикой, а обеспеченные, порядочные и умеющие обращаться с детьми люди. Обе семьи любят их как своих, потому что хотят быть родителями, а не рожать просто потому что плодовитые.
16:16:03 23-08-2023
Иван (15:41:14 23-08-2023) у нас переполнены детские дома, около 400000 детей-сирот, в... Опасно из дет.дома деетй брать. В плане наследственности - это кот в мешке. А обычно наследственность та еще. И пока этот ребенок маленький, всё кажется благополучным. Но, взрослея, он всё больше будет похож на своих биологических родителей. И никак вы это не исправите.
16:34:23 23-08-2023
Гость (16:16:03 23-08-2023) Опасно из дет.дома деетй брать. В плане наследственности - э... Вы не правы. Алкоголизм, наркомания - это инфантильность, которая формируется в процессе воспитания и наглядного примера семьи и среды в которой ребенок рос. Пагубные привычки - это очень легкий способ взрослого, заглушить боль, уйти от детских травм, перенесенных в детстве - побои, моральное и сексуальное насилие. Так же, ребенок находящийся в семье, где видит определенный образ жизни родителей, автоматически перенимает поведенческий паттерн (почитайте про паттерны). И это потом никакой терапией не излечить, и он будет такой же как его родители. Если ребенок растет с адекватными родителями, которые умеют корректировать поведение и фиксировать развитие на положительных качествах характера ребенка (а положительные качества есть у всех людей), он не вырастет алкашом или нариком, как его биологические родители, потому что для этого не будет сформированной в детстве базы.
19:41:39 23-08-2023
Иван (16:34:23 23-08-2023) Вы не правы. Алкоголизм, наркомания - это инфантильность, ко... Инфантилизм, это врождённое качество передающееся с генами, не надо переоценивать роль воспитания, генетический набор вам не изменить, от воспитания зависит 20%, остальное генетика. Когда до вас дойдет цвет глаз, волос и т.д не изменить, так же и с личностными качествами.
23:31:24 23-08-2023
Гость (19:41:39 23-08-2023) Инфантилизм, это врождённое качество передающееся с генами, ... "Одним из наиболее важных факторов развития психического инфантилизма являются РОДИТЕЛИ человека, которые недостаточно серьёзно относятся к человеку в детстве, не позволяя принимать самостоятельные решения — тем самым ограничивая подростка (но не ребёнка) в свободе. То есть в инфантилизме человека, родившегося нормальным, могут быть повинны сами РОДИТЕЛИ."
20:35:08 23-08-2023
Иван (16:34:23 23-08-2023) Вы не правы. Алкоголизм, наркомания - это инфантильность, ко... Вы зря недооцениваете наследственность. Как бы вы ни бились, не сделаете вы из коровы - лань, а из гуся - лебедя. Всё это начнет вылезать в период полового воспитания - всё, что заложено от биородителей.
23:25:06 23-08-2023
Гость (20:35:08 23-08-2023) Вы зря недооцениваете наследственность. Как бы вы ни бились,... стать родителем это вообще русская рулетка. Наследственность на психические заболевания может проявиться и с родным ребёнком, о которых вы ничего не подозревали. Но я говорю, о том, что дать ребенку шанс на нормальную жизнь, это дорогого стоит и не все сироты от алкашей в детдомах, есть дети у которых просто нет родственников, а родители к примеру погибли.
10:03:02 23-08-2023
Платите так называемое ЗП женщине, чтоб дома сидела и могла рожать и сама содержать детей, детям пособия. Чтобы она не зависимо от наличия мужчины рядом могла самостоятельно поднять и воспитать. Тогда поверьте, таких будет очень много женщин. А пока сидеть дома с детьми - это мало кому позволительная роскошь.
10:17:35 23-08-2023
Видели мы этих поднятых женщинами сынков. Ни дать, ни взять, вата какая-то.
14:00:01 23-08-2023
Гость (10:17:35 23-08-2023) Видели мы этих поднятых женщинами сынков. Ни дать, ни взять,... Не скажите. Я знаю многих мужчин, которых когда-то воспитала мать-одиночка, и которые и близко не мамины сынки. Им рано пришлось на себя взваливать мужские обязанности по дому - ремонт, работа (чтобы приносить деньги в дом, помогать маме) и т.д. А как раз мамины сынки почему-то в полных семьях встречаю. Когда они долго оставались мамиными и папиными сыночками на полном родительском обеспечении.
10:33:22 23-08-2023
ипотека от 12% жилье от 100.000р за кв садики и школы переполнены платный садик от 25.000р в мес к врачам записываться надо задолго лекарства апп продукты апп бензин апп тренировки апп детское питание, памперсы, половину лекарств сами производить не можем - 1 кормилец в семью при рождение ребенка до 2х лет минимум РОЖАЙТЕ )) мне кажется значительней надо менять, а не +18%
10:34:50 23-08-2023
Почему государству не построить бюджетное жильё,минуя банки с их процентами? Родился спиногрыз- нате вам однушку с беспроцентным погашением госкредита или статусом социального жилья. Родился второй- минус 50% цены или двушку. Да они вам за 3 года демографию выполнят!
10:53:58 23-08-2023
Гость (10:34:50 23-08-2023) Почему государству не построить бюджетное жильё,минуя банки ... Бюджетное жильё, минуя банки?! Да вы с какой планеты прилетели?? Как он может оставить застройщиков и банки без сверхдоходов?!
11:01:06 23-08-2023
Правление Путина плохо отражается на демографии.
11:06:35 23-08-2023
Гость (11:01:06 23-08-2023) Правление Путина плохо отражается на демографии.... Да что ты говоришь ? А правление Ельцина вообще уничтожало население страны и рожать вообще никто не хотел. Ты такое правительство хочешь, либеросос ? Сейчас ситуация в стране намного лучше, и народ живет гораздо лучше и обеспеченнее, чем при ЕБН.
11:30:58 23-08-2023
Гость (11:06:35 23-08-2023) Да что ты говоришь ? А правление Ельцина вообще уничтожало н... а чего ж не рожают, если так все классно?
12:18:19 23-08-2023
Гость (11:30:58 23-08-2023) а чего ж не рожают, если так все классно?... А чего в США или в Европе не рожают? Там ведь классно. Ты не в курсе, что всё белое население на планете уменьшается? Все образованные жители цивилизованных стран рожают меньше, чем раньше. Ты знаешь, что такое коэффициент замещения? Это когда у пары взрослых людей рождаются дети. Двое родителей впоследствии умрут, чтобы их заменить они рожают детей. Чтобы количество населения хотя бы не уменьшалось, двое людей должны родить двоих детей. То есть коэффициент должен быть минимум равен 2. Теперь смотрим данные ООН: самый низкий коэффициент в Южной Корее - 0,71, прикинь) А самый высокий коэффициент в Нигере - 7,0. Теперь тебе всё понятно?
16:14:23 23-08-2023
Гость (12:18:19 23-08-2023) А чего в США или в Европе не рожают? Там ведь классно. Ты не... в США при меньшей площади в 2 раза относительно России, в два раза больше население. И они ведут хитрожопую политику за счет эмиграции лучших и умнейших в свою страну, что бы эмигрант мог принести какую то пользу их стране, нахлебники им не нужны, которые сидеть на шее у государства будут. Так они решают проблему не только демографии, за счет притока людей со всего мира, но и проблему качества населения, так что с США не удачный пример. На счет Европы, так то же, посмотрите на количество населения на их территориях и сравните с нашим, куда им рожать то еще? Чтобы как Китай и Индия стать? Зачем? Дело не в количестве, а в качестве! Да и плевать, как там у других, надо своими проблемами заниматься. Они свои сами пускай решают. А нам нужно умное, воспитанное, здоровое поколение физически и ментально, что бы польза была стране, что бы мы были лучшими в мире, мы это можем и умеем, только не сильно хотим, потому что размножается у нас алкашня за пособия, и их отпрыски не несут никакой пользы для страны, а ведут такой же аморальный образ жизни и по быстрому спиваются и дохнут как мухи, или в тюрьме свою жизнь тратят, сидя опять же на шее у государства. Пособия надо давать семьям, у которых доход средний/высокий, условия для ребенка есть, и с башкой у родителей все в порядке, а у нас наоборот, если на рубль больше положенного доход, и ты можешь обеспечить ребенка, то хрен тебе, а не помощь от государства. Поэтому нормальные люди и не хотят рожать у нас. А нация тем временем вырождается(((
14:03:24 23-08-2023
Гость (11:06:35 23-08-2023) Да что ты говоришь ? А правление Ельцина вообще уничтожало н... В совершенно правы. Но у нас много склеротиков, который не помнят уже, ЧТО ТВОРИЛОСЬ в стране, когда у власти были Горбачев и Ельцин. Это же полный развал! Закрывались заводы, фабрики, организации. Зарплаты не платили, на улицах стали орудовать бандюки. Людей грабили, убивали. Везде беспредел и бесхозность.
14:37:12 23-08-2023
Гость (14:03:24 23-08-2023) В совершенно правы. Но у нас много склеротиков, который не п... Так у нас еще все спереди, как говорил незабвенный учитель НВП. Щас еще молодых мужчин с искалеченной психикой и сроком в анамнезе загонят в школы работать, а в вузы учиться, и будет всем счастье.
14:43:10 23-08-2023
Гость (11:06:35 23-08-2023) Да что ты говоришь ? А правление Ельцина вообще уничтожало н... 23 года прошло с тех пор. по итогу правления Путина население страны каким было таким и осталось. Только вот русских стало миллионов так на 30 меньше. Всех заменили мигрантами. такой Володя молодец. лучше живем....
16:26:24 23-08-2023
Гость (14:43:10 23-08-2023) 23 года прошло с тех пор. по итогу правления Путина населени... А что каждый из нас сделал, чтобы не вырождаться? Материться стали больше. Запиваться стали больше. Детей воспитывают, как зверенышей - я никому ничего не должен, а мне все всё должны.
17:35:23 23-08-2023
Гость (16:26:24 23-08-2023) А что каждый из нас сделал, чтобы не вырождаться? Материться... Ну я не запиваюсь, не матерюсь, работаю. Деть вроде тоже не тунеядствует, семья у человека. Что еще надо было сделать? Пятерых вырастить? Так, извините, на одного моих ресурсов хватило, а пятеро, боюсь, на паперть бы пошли. А меня бы вперед ногами вынесли. Ну и да, если добавить проблемы со здоровьем и "государство вас рожать не просило" - а не пошли бы подниматели демографии лесом с волками?
20:42:13 23-08-2023
Гость (17:35:23 23-08-2023) Ну я не запиваюсь, не матерюсь, работаю. Деть вроде тоже не ... Таких как вы всё меньше и меньше становится. Кто честно работает, детьми занимается (пусть даже одним), старается не произносить грязные слова и прочее. Что касается рождаемости, самый сильный демографический провал произошел в нашей стране в конце 80-х - начале 90-х. В период развала СССР. И до того, как Путин стал президентом.
19:49:28 23-08-2023
Гость (11:06:35 23-08-2023) Да что ты говоришь ? А правление Ельцина вообще уничтожало н... Ельцин=Путин.
11:12:05 23-08-2023
не совсем по теме, но очень рядом. Российские банки в июле заработали на ослаблении рубля почти ₽100 млрд какие нафиг семьи, когда за месяц, уронив валюту, можно 100 ярдов поднять
11:46:18 23-08-2023
А может, стремиться нужно не к количеству, а к качеству? Ну вон в африке их испокон веку тьма, а толку...
14:04:37 23-08-2023
Гость (11:46:18 23-08-2023) А может, стремиться нужно не к количеству, а к качеству? Ну... А китайцы как-то умудрились расплодиться, не уронив качества.
12:21:31 23-08-2023
Самая высокая рождаемость в самых бедных странах....
12:23:48 23-08-2023
Чтобы поднять рождаемость, нужно не учить женщин читать. И вообще чем менее образованны женщины, тем рождаемость выше. Это аксиома. Поэтому в Африке, Афганистане и прочих Гваделупах высокая рождаемость.
14:05:19 23-08-2023
Гость (12:23:48 23-08-2023) Чтобы поднять рождаемость, нужно не учить женщин читать. И в... Только рожают такие женщины дураков. Вам дураки нужны в стране?
14:35:14 23-08-2023
Гость (14:05:19 23-08-2023) Только рожают такие женщины дураков. Вам дураки нужны в стра... Нам - нет. Власти - да. Причем, судя по тому, как радостно бегут рожать маргиналы, власти эти даже не удосужились подумать о том, что дети маргиналов не дадут им ничего - они, как и родители, сядут на пособия. Работать и платить налоги они не побегут.
16:27:51 23-08-2023
Гость (14:35:14 23-08-2023) Нам - нет. Власти - да. Причем, судя по тому, как радостно б... Да никому дураки не нужны. Им ничего не доверишь. Метлу вручишь, и ту сломает.
13:11:41 23-08-2023
Вам что людей мало? Или есть какие то цели для которых нужно много людей? Мы и то количество что есть не можем обеспечить садами, школами и поликлиниками. А может кто-то мешал этим озаботится в последние 24 года? Так что это просто пустые слова на потребу публике. Опросы показали обеспокоенность - вот вам речь об этом. Главное дайте у кормушке постоять. а мы вам речи будем хорошие говорить.
13:43:36 23-08-2023
хватит поддерживтаь этих "уроидтелей" которые рожают только ради денег. Лучше сделайте условия , уверенность в завтрашнем дне. Ну выплатили вы капитал этот, а дальше что? до 18 лет почему не учитвается, что с детьми нужно как то и чего то делать? А там как раз начинается, в садик мест нет, в школу мест нет, институт там вообще цифры астрономические. А после института и думать страшно. Вот сделайте условия, чтобы мы были уверены, что если родим ребенка, то он будет обеспечен и образованием и пособием. А вот эти разовые выплаты только уссугубляют и наполняют детские дома и невоспитанных детей у алкашни. Дайте БУДУЮЩЕЕ НАШИИМ ДЕТЯМ и мы их бесплатно наделаем!
13:59:05 23-08-2023
Гость (13:43:36 23-08-2023) хватит поддерживтаь этих "уроидтелей" которые рожают только ... О какой уверенности вы говорите? Горизонт планирования в текущих условиях уже даже не месяцы.
15:27:56 23-08-2023
Гость (13:59:05 23-08-2023) О какой уверенности вы говорите? Горизонт планирования в тек... А в какой-то стране мира сейчас иной "горизонт планирования"?
15:56:14 23-08-2023
Гость (15:27:56 23-08-2023) А в какой-то стране мира сейчас иной "горизонт планирования"... А в чем проблема с этим горизонтом в Европе, Америке или Австралии? Ах да, они же уже вымерзли зимой, а также не могут себе позволить купить продукты и одежду. Хотя постойте...
15:58:28 23-08-2023
Гость (12:18:19 23-08-2023) А чего в США или в Европе не рожают? Там ведь классно. Ты не... так ЕБН виноват или нет? а то сам себе противоречишь, прикинь? то ЕБН виноват, что народ вымирает, то в принципе белое население не рожает. Походу и везут сюда среднеазиатов, чтоб как в Нигере было.