Алтайские дорожники заработались и случайно срезали дорожный знак

В Рубцовске дорожники во время работ случайно снесли дорожный знак. Об этом рассказала местная жительница в своём сообществе во «ВКонтакте».

Инцидент произошёл во время проведения работ по фрезеровке асфальта. Водитель спецтехники увлёкся и случайно снёс дорожный знак. Указатель пешеходного перехода остановился в паре десятков метров от земли.

В результате случайного наезда обошлось без пострадавших. Подрядчик пообещал, что дорожный знак обязательно установят на место.