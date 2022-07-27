Алтайские дорожники заработались и случайно срезали дорожный знак
Во время фрезеровки асфальта водитель спецтехники не рассчитал траекторию и снёс столб с указателем
27 июля 2022, 09:51, Илья Звягинцев
В Рубцовске дорожники во время работ случайно снесли дорожный знак. Об этом рассказала местная жительница в своём сообществе во «ВКонтакте».
Инцидент произошёл во время проведения работ по фрезеровке асфальта. Водитель спецтехники увлёкся и случайно снёс дорожный знак. Указатель пешеходного перехода остановился в паре десятков метров от земли.
В результате случайного наезда обошлось без пострадавших. Подрядчик пообещал, что дорожный знак обязательно установят на место.
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