Ансамбль «Алтай» представит спектакль «Старорусский уезд» под руководством легендарного балетмейстера

5 октября ансамбль «Алтай» им. А.Ф. Березикова представит зрителям новый спектакль. Премьера постановки «Старорусский уезд» состоится в концертном зале «Сибирь».

Спектакль поставлен на второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова. Художественным руководителем проекта вновь выступил легендарный балетмейстер, народный артист СССР и РФ Владимир Васильев. Постановщиком спектакля стал известный молодой хореограф — Алексей Расторгуев.

Предложил создать постановку на второй концерт Рахманинова Расторгуев, который прекрасно зарекомендовал себя в мастерских Васильева. Владимир Викторович поддержал эту идею, хотя воплощение гениальной музыки в танце, да ещё и с ансамблем, представлялось делом непростым.

«Я думаю, что уже нельзя прерывать эту цепочку постоянных поисков. Всю жизнь я все время хотел только одного — разнообразия во всём. Я хочу, чтобы и этот ансамбль постоянно развивался, были постоянные поиски. И для этого нужно сделать что-то такое, чтобы открылись новые горизонты...» — рассказал мастер.

На вопрос, почему для постановки было выбрано именно это произведение, Расторгуев отметил:

«Это уникальная музыка и в ней столько всего!.. Конечно, это большая ответственность и большая опасность, но рано или поздно в твоей жизни наступает период, когда ты думаешь, что созрел и нужно пробовать».

Хореограф подчеркнул, что спектакль — это не биография Рахманинова, он постарался воплотить ощущения от второго фортепианного концерта.

Увидеть премьерный спектакль Государственного молодёжного ансамбля песни и танца «Алтай» зрители смогут сегодня, 5 октября, в 18:30 в концертном зале «Сибирь». Узнать больше о постановке и купить билеты можно по этой ссылке.