Дожди и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 23 октября

В Алтайском крае 23 октября будет дождливо и снежно. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

В регионе температура воздуха составит +12...+17 градусов, по северо-западу местами +5...+10 градусов. Небольшие, местами умеренные дожди, по северо-западу с мокрым снегом, возможно налипание мокрого снега.

Ветер юго-западный с переходом на западный, 15-20 м/с, местами порывы 25-28 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +12...+14 градусов, с похолоданием в течение дня. Временами возможен дождь.

Ветер юго-западный с переходом на западный, 18-23 метра в секунду.