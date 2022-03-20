Эксперты предупредили об опасности онлайн-оплат через VPN
Недобросовестный провайдер может заполучить ваши платежные данные
20 марта 2022, 07:14, Илья Звягинцев
Специалисты компании Angara Security предупредили об опасности онлайн-оплат через VPN. Об этом сообщает РИА Новости.
При передаче данных, недобросовестный провайдер может посмотреть вашу информацию. Отмечается, что проблемы могут исходить не только от VPN-сервисов, но и от обычных интернет провайдеров.
«В первую очередь не стоит доверять бесплатным VPN-сервисам, так как именно они практикуют монетизацию за счет сбора информации о пользователе и перепродаже ее третьим лицам за вознаграждение», — добавили специалисты.
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