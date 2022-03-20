Эксперты предупредили об опасности онлайн-оплат через VPN

Специалисты компании Angara Security предупредили об опасности онлайн-оплат через VPN. Об этом сообщает РИА Новости.

При передаче данных, недобросовестный провайдер может посмотреть вашу информацию. Отмечается, что проблемы могут исходить не только от VPN-сервисов, но и от обычных интернет провайдеров.