Кабмин РФ определил новые правила для установления и подтверждения инвалидности

Кабмин утвердил новые правила для установления и подтверждения инвалидности в РФ. Об этом сообщается на сайте правительства.

Так, изменения приняты на смену действующему до 1 июля упрощённому порядку, который ввели из-за распространения COVID-19.

С 1 июля 2022 года гражданам предоставят возможность самим выбирать формат прохождения медико-социальной экспертизы. Существуют два варианта: очный, при личном присутствии, или заочный, когда все необходимые документы поступают в бюро медико-социальной экспертизы с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.

При этом ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что пенсии по инвалидности будут назначаться без подачи заявления, на основе межведомственного обмена данными.