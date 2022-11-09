Каждый шестой россиянин мечтает, чтобы новогодние каникулы стали длиннее

Каждый шестой житель России мечтает, чтобы новогодние каникулы стали длиннее. Об этом свидетельствует опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, проведённый среди экономически активного населения страны.

Так, 39% россиян назвали оптимальной продолжительностью новогодних каникул утверждённые властями на 2023 год девять дней. Каждый третий респондент считает, что отдыхать на Новый год нужно меньше, а каждый шестой — больше.

Всего отдыхать на новогодних праздниках от 1 до 3 дней согласны 15% россиян. Новогодние каникулы от 4 до 6 дней считают оптимальными 13% опрошенных. 6% респондентов идеальной продолжительностью новогодних каникул назвали 7-8 дней. Отдыхать больше установленного хотели бы 16% опрошенных: 7% — от 10 до 13 дней, 9% — две недели. 5% утверждают, что готовы обойтись без отдыха на Новый год.

Женщин чаще мужчин устраивают утверждённые девятидневные новогодние каникулы: 43% против 34% соответственно. Мужчины чаще женщин хотели бы отдыхать на Новый год две недели (11% против 6%).