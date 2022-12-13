Курс евро поднялся выше 67 рублей впервые с 30 мая

Евро впервые с конца мая преодолел планку в 67 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, к 17:25 мск европейская валюта дорожала до 67,14 рубля. Курс доллара при этом прибавил 25 копеек, поднявшись до 63,05, а юань торговался на уровне 9,05 рубля (плюс семь копеек). Позднее цена европейской валюты немного упала, пробив планку в 67 рублей.

Скачок к рублю происходит на фоне резкого роста евро на Форексе — выше 1,065 доллара. Это обусловлено данными об американской инфляции: по итогам ноября потребительские цены в США выросли лишь на 7,1% в годовом выражении, тогда как месяцем ранее показатель составлял 7,7%. Отметим, что сейчас инфляция в США достигла минимума с декабря 2021 года, что даёт надежды на смягчение денежно-кредитной политики ФРС, оказывающей давление на курс доллара.