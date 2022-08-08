Миллионы на ремонт: комиссия проверила готовность барнаульской гимназии № 42 к учебному году

В Барнауле завершается приёмка образовательных учреждений к новому учебному году. В числе успешно её прошедших — гимназия № 42. Недавно её готовность проверила специальная комиссия, куда входят специалисты комитета по образованию города, сотрудники полиции, ГИБДД и вневедомственной охраны. К ним также присоединились депутат Барнаульской думы Марина Понкрашёва и зампредседателя Молодёжного парламента Алтайского края Ашот Погосян.

Задача депутатского корпуса совместно с представителями общественности проверить все организации, включая школы, детские сады и центры дополнительного образования.

«Нам важно, чтобы наши дети учились в комфортных и современных условиях, при этом должны быть соблюдены все требования безопасности. Кроме того, внимание мы обращаем и на благоустройство территорий, и на общее техническое состояние зданий», — рассказала Марина Понкрашёва.

Марина Понкрашёва и Ашот Погосян на приёмке гимназии № 42 / Фото: Михаил Полубедов / сайт газеты «Вечерний Барнаул»

И эту школу комиссия признала образцовой.

«С каждым годом здесь облагораживают и территорию, и привносят обновления в учебные классы. Отмечу, что образованию Барнаула есть чем гордиться: создаются комфортные условия для учёбы детей и работы учителей», — подчеркнула Понкрашёва.

В этом году за счёт средств городского бюджета (2,8 млн рублей) в гимназии капитально отремонтировали кабинеты физики и информатики, купили учебную мебель. Сумма работ составила 2,8 млн рублей. Ещё почти 2 млн рублей направили на обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности: там перенесли главный вход, отремонтировали фойе, где установили систему контроля доступа и оборудованный пост охраны, сделали новые двери лестничных клеток. А на дополнительные 1,3 млн ремонтируют обеденный зал.

Гимназия № 42 / Фото: Михаил Полубедов / сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Кроме того, гимназия победила в конкурсе «На лучший проект в сфере общего образования» в номинации «Конструируем будущее». Они выдвигали проект STEM-центра «Наукоград42» о расширении доступности естественнонаучных и инженерных лабораторий для школьников. И теперь получат грант в размере 600 тысяч рублей.

«Наш проект STEM-центра — это сеть проектных лабораторий, в которых школьники могут выполнять исследования с использованием современного оборудования. От лица всей школы и юных исследователей мы благодарим главу города Вячеслава Генриховича Франка за возможность участия в грантовом проекте. Благодаря этому мы смогли приобрести современные робототехнические наборы, цифровые лаборатории по биологии, экологии, физике, а также демонстрационное и лабораторное оборудование по физике. Всё это пробуждает интерес у детей к науке», — рассказал директор гимназии № 42 Иван Гребёнкин.

В 2022 году проверку пройдут 280 организаций, из них 27 краевых и 253 муниципальные (80 школ, 19 организаций дополнительного образования, 154 детских сада).