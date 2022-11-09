Напоминания об уплате налогов теперь можно получать по СМС

Следить за сроками оплаты обязательных платежей можно с помощью сервиса ФНС России «Информирование о задолженности». Он доступен для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Услугу подключили уже более 115 тысяч жителей Алтайского края.

Чтобы получать СМС-уведомления от налоговой, достаточно нажать соответствующую кнопку в своем «Личном кабинете налогоплательщика». Зайти в «Личный кабинет» можно с логином и паролем портала «Госуслуги». Также согласие на информирование о наличии задолженности можно подать в налоговую инспекцию на бумаге лично, через представителя, направить по почте заказным письмом или передать в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. Услуга бесплатная.

Сообщения о задолженности будут приходить не чаще раза в квартал. Отказаться от дальнейшего информирования можно в любой момент, направив заявление об отказе. Вся полезная информация по оповещению о задолженности, а также способах её погашения собрана на странице сайта ФНС России «Информирование о задолженности».

Напомним, 1 декабря истекает срок уплаты физическими лицами налогов на землю, транспорт и имущество. Если вы не получили уведомление, сообщите об этом через «Личный кабинет налогоплательщика», с помощью интернет-сервиса «Обратиться в ФНС России» или посетив ближайший офис МФЦ или инспекцию.