Назначение министра спорта Алтая вновь могут отложить. Почему так произошло?

Назначение нового министра спорта в Алтайском крае могут отложить из-за срыва сроков строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Барнауле на улице Юрина. Основной претендент — Максим Рябцев — до сих пор не назначен на должность, хотя документ об этом уже давно находится на подписи губернатора Виктора Томенко, сообщил amic.ru источник в правительстве.

Почему не назначают министра спорта?

Всё из-за проблемной стройки ФОКа на улице Юрина. Он готов на 55%. Строители уже возвели каркас здания, обшили его сэндвич-панелями, занялись ремонтом внутренних помещений.

По сведениям источника, сейчас в правительстве края выбирают все возможные варианты, кто может возглавить министерство. Основным кандидатом остаётся Максим Рябцев. Однако его назначение осложняется скандалом, связанным со строительством ФОКа.

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А почему ФОК вообще не могут достроить?

Работы начались в 2021 году, их планировали завершить в сентябре 2022-го, но сроки сдачи сдвинулись. По словам представителя подрядчика, это связано с удорожанием строительных материалов, санкционными ограничениями и изменениями в проекте. На данный момент в спорткомплексе готовятся к установке отопления, заливают пол. Когда эти работы завершат — неизвестно.

Скорее всего, площадку отдадут алтайским волейболистам. Изначально смета строительства составляла около 146 миллионов рублей. Из них 125 миллионов — из федерального бюджета. Однако на фоне резкого роста цен на металл и строительные материалы в начале года ФОК «подорожал» до 183 миллионов рублей.

И.о. министра спорта Алтайского края Максим Рябцев призвал подрядчиков поторопиться с подготовкой документов, связанных с изменением стоимости проекта. Усилить контроль за ходом работ, причём не только на этом объекте, призвала депутат АКЗС от «Единой России» Татьяна Ильюченко.

Напомним, Алексей Перфильев ушёл с должности 19 апреля. Бывший министр спорта региона заявил, что его решение вызвано семейными обстоятельствами. Перфильев отметил, что не планирует переезжать в Москву. О новом месте работы экс-чиновника до сих пор неизвестно.