Пенсионер из Рубцовска возле дома собрал мусорную кучу, источающую вонь на всю округу

Пенсионер из Рубцовска более 10 лет собирает мусор на территории своего дома. Куча уже выросла больше самого здания, она источает неприятный запах на весь район, сообщает Mash Siberia.

По словам мужчины, раньше он работал на заводе, однако жизнь стала хуже после череды несчастий — бросил брат, сгорела баня. После этого пенсионер начал собирать мусор. Куча отходов привлекает собак, бросающихся на прохожих. Соседи пытались через суд добиться уборки участка, однако ничего не вышло.

Пенсионеру предлагали переехать на время в центр соцпомощи. Он отказался, поскольку после сгоревшей бани боится за сохранность участка. Условий для жизни там нет — по словам мужчины, он живёт на пенсию 7600 рублей, готовит на костре и обходится без света.

Роспотребнадзор добился уборки на территории участка, однако пенсионер говорит, что денег на это нет. Он обещает ликвидировать свалку до лета, найдя помощника, но так он говорит уже несколько лет.