Путин подписал закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка

В России с начала следующего года появится единое пособие по рождению и воспитанию ребёнка. Как сообщает РИА Новости, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Ежемесячную выплату назначат на каждого ребёнка в семье до достижения им 17-летнего возраста, а также беременным женщинам.

Право на пособие получат нуждающиеся в социальной поддержке граждане России при условии, что они постоянно проживают в стране.

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Вопрос дня Что такое единое детское пособие и какие семьи смогут на него рассчитывать?

Напомним, что закон о едином пособии для семей с низкими доходами, в которых воспитывают несовершеннолетних детей, 16 ноября одобрил Совет Федерации. Универсальная выплата появится в России с 1 января 2023 года. Ранее Минтруд сообщил, что уже разработал правила назначения этой ежемесячной выплаты и вынес их на общественное обсуждение. Каким семьям будет положено единое детское пособие и какие критерии учтут при его назначении, рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».