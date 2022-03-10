Российские пользователи Google Play Store не смогут покупать приложения и игры

Российские пользователи Google Play Store не смогут осуществлять покупки из-за нарушений работы платёжных систем, говорится в сообщении Google. Бесплатные приложения останутся доступными.

Платёжная система Google Play перестанет работать для россиян в ближайшие дни. Пользователи из России не смогут оплачивать подписки, покупать приложения, игры и любые цифровые товары в приложениях при помощи Play Store.

Ранее Google также приостановил монетизацию для российских СМИ. YouTube полностью отключил все формы монетизации для пользователей из России, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч».