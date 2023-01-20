Рубцовчане показали опасное крыльцо местной школы

Ученики рискуют упасть и получить серьёзные травмы

20 января 2023, 07:55, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

Жители Рубцовска рассказали об опасном школьном крыльце, которое грозит детям серьёзными травмами. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Рубцовск".

"Вот такой каток на крыльце школы № 19", – написал автор сообщения.

Мужчина показал на фото, что всё школьное крыльцо покрыто коркой льда и буквально блестит. Пользователи в комментариях отметили, что нужно обращаться к директору учебного заведения, который должен разобраться в ситуации и сделать вход в школу безопасным.