Сервис знакомств Badoo перестал работать в России и Белоруссии

Приложение для знакомств Badoo больше недоступно в России и Белоруссии. В официальном письме компании заявляется, что все подписки на Premium-аккаунты отменены для всех пользователей, кроме пользователей Apple, — им нужно отменить подписку самостоятельно.

На данный момент приложение удалено в App Store, Play Store и Huawei AppGallery.

«Нам жаль, что мы больше не можем радовать участников нашего сообщества всем тем, за что вы любите Badoo, но мы остаёмся рядом, чтобы помочь вам адаптироваться к переменам», — отмечается в сообщении.

А также уточняется, что пользователи могут продолжать использовать текущую ограниченную версию приложения.