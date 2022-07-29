Сибирский разработчик рассказал подробности о будущей игре, на которую выделили 260 млн рублей

Разработчики из Новосибирска рассказали подробности о будущей игре «Смута», на которую государство выделило 260 млн рублей. Об этом сообщает Mash Siberia.

После того как в Сети появились новости о выделении средств, многие люди подумали о том, что студия Cyberia Limited просто получила деньги и скрылась, однако через некоторое время разработчики прервали тревожное молчание. Они сменили название на Cyberia Nova, обновили соцсети и стали делиться подробностями о проекте.

Сообщается, что в основу RPG-игры лёг приключенческий роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Главному герою предстоит принять участие в масштабных событиях, для того чтобы остановить Смуту.