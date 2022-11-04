Снег и сильный ветер. Алтайские синоптики предупредили о резком ухудшении погоды на выходных

Похолодание с сильным ветром и снегом придёт в Алтайский край 5 ноября. Региональный Гидрометцентр передал прогноз-консультацию о неблагоприятных погодных условиях, с которыми столкнутся жители региона.

Согласно прогнозу синоптиков, днём 5 ноября и сутки 6 ноября местами ветер усилится до 17-22 метров в секунду. Вместе с ним ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, которые будут переходить в снег. Местами ожидаются гололёдные явления, а в отдельных районах образуется снежный покров. 6 ноября днём термометры покажут от -1 до +4 градусов.

Автомобилистов отдельно предупреждают, что на дорогах образуется сильная гололедица. По этой причине, если кто-то не успел «переобуться», — самое время это сделать.

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Общество Тихо и тепло. О погоде в День народного единства в Алтайском крае

Отметим, что 4 ноября, в День народного единства, в Алтайском крае ожидается довольно тёплая и спокойная погода. Днём воздух прогреется от +6 до +11 градусов. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.