«Сплотились благодаря поправкам». Российские рекламисты за три недели создали союз, чтобы не дать Госдуме принять «абсурдный закон»

Резонансные поправки в закон о рекламе, которые могут привести к уходу с рынка «наружки» большинства компаний, а значит к массовой безработице и полной монополизации отрасли, подтолкнули к созданию Союза операторов наружной рекламы. Его первый съезд прошёл в Москве 10 августа. На собрании представители отрасли выработали несколько принципиальных замечаний к «законопроекту Кирьянова», рассказал amic.ru гендиректор бийской компании «Дизайн-мастер» Сергей Селезнёв.

Против принятия документа в текущем виде уже высказывались ФАС, правительства Москвы и Санкт-Петербурга, «Авито» и другие участники рынка. Автор поправок зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов утверждает, что о монополизации речи не идёт, а проект нужен для защиты билбордов и сервисов объявлений от кибератак и выхода индустрии из серой зоны.

Кирьянов предлагает создать единого рекламного оператора и наделить его правом определять схему размещения цифровых рекламных конструкций, в том числе на билбордах (не согласовывая это с властями регионов), контролировать содержание социальной рекламы и т.д. Ко всему прочему, оператор сможет арендовать рекламные места без торгов на срок 30 лет, причём не соблюдая даже правила размещения средств наружной рекламы. Также у единого оператора появятся монопольные права на размещение в интернете частных объявлений.

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«Спасибо Кирьянову — он нас быстро объединил»

На съезд приехали представители свыше 300 компаний более чем из 60 регионов России. «Никто не ожидал, что наша отрасль так быстро консолидируется на фоне резонансных поправок, предложенных Госдумой. И хотя мы друг другу конкуренты, но не объединиться сейчас просто невозможно, иначе мы в скором времени все рискуем остаться без работы», — отметил Селезнёв. Также он в шутку добавил, что участники съезда предложили наградить автора нашумевших поправок Артёма Кирьянова за то, что он помог сплотить игроков «наружки».

Ранее региональный бизнес не мог объединиться, но теперь ситуация изменилась и Союз операторов призван наладить саморегулирование отрасли, рассуждает Селезнёв. Примерно также охарактеризовал цель собрания и руководитель медиагруппы «РИМ» Илья Фомин: «Мы объединились, чтобы сохранить бизнес, который строили годами, собирали команды и инвестировали миллионы». По его словам, за три недели, прошедшие с момента принятия законопроекта в первом чтении, были проведены десятки круглых столов. «Нас поддержали четыре фракции в Госдуме, бизнес-омбудсмены по всей России, общественные организации и бизнес-сообщества», — подчеркнул Фомин.

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Законопроект ведёт к уничтожению отрасли, города будут изуродованы огромным числом рекламных конструкций, а регионы потеряют налоговые и рекламные платежи. Так считает гендиректор ГК «Дрим» Игорь Лернер. «Законопроект абсолютно не нужен, его надо „снести“, а если не получится — внести нужные поправки. Что бы там ни писали наши оппоненты в проплаченных статьях: „Ничего страшного, ребят, всё нормально, не волнуйтесь, вы все в регионах останетесь“, мы все понимаем, что это полный бред», — высказал недовольство спикер.

Главная идея поправок в закон — передать все права на наружную рекламу частному монополисту, считает замгендиректора компании Gallery Евгения Волгина. «Как следует из пояснительной записки к законопроекту, его цель — „защита национальных интересов Российской Федерации“. Но если читать внимательно, очевидно, что заявленная цель никак не стыкуется с положениями документа», — резюмировала Волгина.

В итоге участники съезда предложили исключить положения о едином операторе из законопроекта. Вместо этого они рекомендуют унифицировать требование к софту, с помощью которого управляют рекламными экранами, а также предусмотреть «инструмент экстренного отключения» рекламы для пресечения показа неправомерной информации.

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Что думают партии о «законе Кирьянова»

По информации Сергея Селезнёва, на форуме в Москве кроме самих рекламистов присутствовали представители четырёх думских фракций (все, кроме ЕР), кто голосовал против законопроекта, а также лидеры общественных объединений.

Так, публично в очередной раз раскритиковала законопроект бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева. «Позиция бизнеса — негативная. Законопроект — реальная угроза для существования 90% рынка наружной рекламы, который и так закредитован: объём задолженности отрасли составляет более 15 млрд рублей. Потерять работу могут до 150 тысяч специалистов. В случае принятия документа россияне будут вынуждены покупать и продавать товары через неконтролируемые мессенджеры», — цитируют Минееву «Новые известия».

Вторил бизнес-омбудсмену лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий. «ЛДПР против этого закона. Грубые подсчёты подсказывают, что потери региональных бюджетов превысят 3 млрд рублей в год, начиная с 2023 года, а муниципальных — 4,3 млрд рублей в год. Законопроект в принципе противоречит нашим подходам. В период формирования технологической независимости нашей страны именно наружная реклама, в том числе, является плацдармом развития для отечественных производителей», — прокомментировал председатель партии.

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Поддержал своего коллегу по Госдуме эсер Дмитрий Гусев. «Мы против поправок в законопроект «О рекламе». На сегодняшний день в комитет Госдумы в законопроект поступило более 100 поправок: от представителей АКАРа, интернет-торговли, Союза операторов наружной рекламы, OZON, «Авито», — рассказал парламентарий. А Мария Дробот из КПРФ вспомнила, что законопроект внесли в Госдуму в течение суток, без положительного заключения правительства, даже не все депутаты успели прочитать документ.

Примечательно, что не все соратники по партии «ЕР» поддерживают «закон Кирьянова» — накануне на площадке Санкт-Петербургского отделения «Единой России» прошло обсуждение поправок, отметил Селезнёв. И там документ был встречен в штыки. Идея о едином операторе цифровой рекламы также подверглась критике со стороны главы Минцифры Максута Шадаева. По его мнению, текущий вариант документа грозит монополизацией рынка и его деградацией. Об этом говорится в письме министра в ФАС.

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Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин направил письмо президента РСПП Александра Шохина с позицией других организаций и региональных парламентов, не поддерживающих принятие этого документа в предложенной редакции, первому зампредседателя Госдумы Александру Жукову и председателю комитета по экономической политике Максиму Топилину. Информация об этом размещена на сайте Госдумы.

Ранее более 30 регионов выразили своё отрицательное мнение в отношении закона. Письма с негативными отзывами, вариантами поправок и требованиями отозвать законопроект были направлены от губернаторов и Заксобраний. Отрицательно к поправкам относятся и в Алтайском крае. Здесь против выступили региональная Торгово-промышленная палата, УФАС, бизнес-омбудсмен, мэрия Барнаула и сами участники рынка.

«Авито», «Юла» и HeadHunter могут исчезнуть

Новый законопроект затрагивает не только цифровые рекламные носители, но и порталы с объявлениями, такие как «Авито» или «Юла». Вместо них должен появиться единый ресурс с объявлениями. Здесь ключевая задача единого оператора — предотвратить утечку персональных данных с платформы, защитить от кибератак и обеспечить соблюдение законодательства, настаивает Кирьянов. Потенциальную аудиторию нового ресурса депутат оценил в 80 млн человек, — это больше, чем сейчас насчитывается пользователей у портала «Госуслуги». Насколько реально её достичь — большой вопрос.

Несогласны с тем, что им придётся уйти с рынка в угоду новому закону, и крупные интернет-игроки рекламных ресурсов. Например, поправки Кирьянова раскритиковали в «Авито»: «Непродуманные инициативы, подобные законопроекту о едином операторе досок объявлений, могут в одночасье привести к разрушению целой интернет-отрасли. Совершенно непонятно, какова необходимость в таком поспешном и радикальном регулировании индустрии, когда перед ней стоят задачи сохранения рабочих мест, развития сервисов для населения и удержания IT-талантов».

Напомним, что сейчас законопроект готовится ко второму чтению. Срок для внесения изменений и предложений истекал 13 августа, однако ФАС России попросила продлить его до 9 сентября. Совет Госдумы должен был рассмотреть этот вопрос на заседании 11 августа, однако оно так и не состоялось.