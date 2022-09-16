Стас Михайлов выступит в Рубцовске
На праздник, который пройдёт на стадионе «Торпедо», по словам горожан, вход только по пригласительным
16 сентября 2022, 10:20, Илья Звягинцев
Стас Михайлов выступит с концертом в Рубцовске. Об этом рассказала автор сообщества «Блогерша Рубцовск».
Судя по всему, горожане ждали артиста на День города, но мэрия договориться с артистом не смогла.
Предполагается, что Михайлов выступит на юбилее местного предприятия. Концерт пройдёт на стадионе «Торпедо», а вход, как утверждает автор сообщения, будет только по пригласительным.
Также в паблике отмечают, что, по слухам, гонорар Михайлова составит 25 млн рублей.
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