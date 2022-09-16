Стас Михайлов выступит в Рубцовске

Стас Михайлов выступит с концертом в Рубцовске. Об этом рассказала автор сообщества «Блогерша Рубцовск».

Судя по всему, горожане ждали артиста на День города, но мэрия договориться с артистом не смогла.

Предполагается, что Михайлов выступит на юбилее местного предприятия. Концерт пройдёт на стадионе «Торпедо», а вход, как утверждает автор сообщения, будет только по пригласительным.

Также в паблике отмечают, что, по слухам, гонорар Михайлова составит 25 млн рублей.