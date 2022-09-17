Тепло и туманно. О погоде в Алтайском крае 18 сентября

Воскресенье, 18 сентября, в Алтайском крае будет тёплым. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха в регионе составит +16...+21 градус. Осадков не ожидается, но в утренние часы возможен туман.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит +18...+20 градусов. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.