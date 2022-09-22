Тренажёры, галерея и зрительный зал. Новый культурно-спортивный центр открылся в селе Шелаболиха

Культурно-спортивный центр «Юность» открылся 21 сентября 2022 года в селе Шелаболиха Алтайского края. Его жители ждали появление комплекса около 40 лет, и вот теперь у детей и взрослых есть возможность заниматься спортом и творчеством в новых помещениях.

Невозможное возможно

Открытие культурно-спортивного центра «Юность» в Шелаболихе прошло с размахом. Перед собравшимися выступали творческие коллективы и проходили соревнования по футболу, баскетболу и теннису.

Кроме того, на открытие приехали и чиновники краевого уровня из Барнаула — заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин, замминистра спорта региона Максим Рябцев и министр культуры края Елена Безрукова. Все они поздравили село с важным событием и торжественно перерезали красную ленту у входа, после чего учащиеся центра запустили в небо шарики в цветах российского триколора.

Важным событие стало потому, что жители ждали открытия центра уже давно. Елена Безрукова рассказывает, что на протяжении десятилетий здесь не было главного культурного объекта. Творческие объединения занимались на неприспособленных площадках, места там им не хватало.

Елена Безрукова / Фото: Антон Дегтярёв

Затем было объявлено о строительстве здесь нового культурно-спортивного комплекса. Но построили объект не сразу, отмечает министр. На все работы ушло около 10 лет. Достаточно долго разрабатывалась проектно-сметная документация. Заказчикам даже пришлось поменять проектировщика, поэтому составление плана строительства затянулось, отмечает Безрукова. А сами работы шли по нормативным срокам — два года, отмечает она.

«На объект регион выделил около 200 миллионов рублей по краевой адресной инвестиционной программе. Для района это имеет революционное значение, потому что развитие культуры и спорта без подходящих площадей просто невозможно. Нельзя заниматься без оборудования и спортзала. После введения объекта в эксплуатацию развитие культуры и спорта пойдёт в новом направлении. Здесь будут секции, кружки, мероприятия. Объект позволяет открыть некоторые направления, которые ещё не развивались. То, что раньше было невозможно, возможно теперь — например, хореография. Да и тренажёры здесь даже лучше, чем в зале, в который я хожу», — рассказала Елена Безрукова.

Однако министр культуры региона подчеркнула, что для работников центра всё только начинается, ведь «переход на новые площадки задаёт новые требования». По её словам, теперь сотрудникам придётся работать втрое больше, набирать новые коллективы и организовывать здесь масштабные мероприятия.

Что есть в центре?

Сейчас на первом этаже здания находится интерактивная часть для проведения дискотек и других активных мероприятий. Там же располагается зрительный зал на 200 посадочных мест. Холл второго этажа оборудован для стационарных и перевозных выставок. Например, сейчас там размещаются выставки художников Шелаболихинского района «Золотые руки мастеров» и «В союзе красок, чувств и дум». На том же втором этаже находится так называемая «территория творчества». Там будут кружки декоративно-прикладного искусства (вязание, декор в интерьере и художественное творчество). Работники центра рассказывают, что занятия у детей проходят каждый день.

Занятие по художественному творчеству в центре «Юность» / Фото: Антон Дегтярёв

Как рассказал преподаватель по художественному творчеству центра Василий Рязанов, раньше в помещениях, где проходили занятия, его детям не хватало пространства, там было плохо со светом. А в новом здании вести уроки проще — здесь и места много, и освещение лучше.

Музыкальный академический народный ансамбль «Элегия» раньше и вовсе не имел своего помещения, рассказывает его руководитель Элеонора Беккер. Приходилось искать площадку для репетиций и концертов «где придётся» — в клубах, на местной уличной сцене, в районной администрации, отмечает она. А теперь коллектив может заниматься в тёплом здании со всеми удобствами. В октябре в центре готовятся провести краевой фестиваль академического пения, в котором ансамбль также примет участие.

«Грядут яркие победы»

О спортивной составляющей нового объекта рассказал в своём выступлении на сцене Максим Рябцев. По его словам, новый спортивный и тренажёрный залы, а также кабинет для хореографии были необходимы селу, ведь спорт здесь по-настоящему любят. Многие призёры и победители чемпионатов Алтайского края, Сибири и России — из Шелаболихинского района, и он славится своими спортивными традициями.

«Я хочу отметить теннисистов, волейболистов, футболистов за тот вклад, который они вносят в спорт района. Сейчас мы имеем достаточно благоприятные условия для работы тренеров, для занятий спортом, и в ближайшее время грядут яркие победы спортсменов Шелаболихинского района», — отметил Максим Рябцев.

Сами спортсмены обещают, что в новых помещениях тренироваться будут лучше и «добьются больших успехов».

Спортивный зал в центре «Юность» / Фото: Антон Дегтярёв

Отметим, что в большом спортивном зале для жителей села сделали баскетбольные кольца, скамейки, футбольные ворота, а также поставили стол для настольного тенниса.

В целом же чиновники и посетители культурно-спортивного центра «Юность» уверены, что его ждёт хорошее будущее. По словам Дениса Губина, новый культурно-спортивный комплекс точно сможет стать местом притяжения для жителей села. Зампред правительства края отметил, что благодаря ему дети смогут открывать в себе новые спортивные и культурные таланты.

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