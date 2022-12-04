Улицы Рубцовска засыпало «чёрным снегом»

Жители Рубцовска в социальных сетях рассказали о необычном «снегопаде». Улицы города завалило «чёрным снегом».

Автор одного из сообщений отметил, что он остановился на несколько минут и заметил, что его автомобиль покрывают продукты горения.

В то же время жители сразу нескольких районов города пожаловались на то, что улицы заволакивает едкий дым, от которого людям становится тяжело дышать.

Автор сообщества «Блогерша Рубцовск» пообещала обратиться в контролирующие органы, чтобы выяснить природу появления чёрного снега и едкого дыма.