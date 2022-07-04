В Барнауле помогут спасённому на трассе корсаку

Жительницы Омска нашли на трассе травмированного корсака. Об этом они рассказали в сообществе «Омск Live».

По словам девушек, они увидели, как зверёк переползает через дорогу, таща за собой задние лапы.

«Не было сомнений взять его с собой, отвезти в ветеринарную клинику, чтобы его подлечили и выпустили на волю или в какой-то заповедник. Думали, лиса, оказался корсак», — рассказали спасители животного.

Несколько дней зверёк жил у них, после чего девушки стали искать ему ветеринара.

Принять у себя травмированного корсака согласились в барнаульской клинике.