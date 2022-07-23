В Рубцовске начали засыхать деревья, которые высадили на разделительной полосе

На разделительной полосе по проспекту Ленина в Рубцовске начали высыхать деревья. Об этом рассказали в сообществе «Рубцовск. Инфо».

«Когда прошлой осенью вырубили яблони на разделительной полосе по проспекту Ленина, рубцовчане восприняли это неоднозначно. Ведь деревья по праву считались одной из визитных карточек города, наравне с домом под шпилем. Теперь нет ни того ни другого», — сказано в сообщении.

После вырубки деревьев их заменили новыми. По мнению властей, деревья на разделительной полосе нуждались в замене и на проведение работ выделили 3 млн рублей.

В итоге деревья высадили, но местные жители заметили, что они начали засыхать.