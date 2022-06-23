В S7 готовы разобрать часть самолётов ради запчастей

В ближайшие два-три года возможности авиаперевозчиков будут скромными с точки зрения увеличения объёмов провозных ёмкостей. Как сообщает «Ъ», об этом в рамках Сибирского транспортного форума сказал начальник отдела стратегического планирования АО «Авиакомпания Сибирь» Константин Пьянков.

«Безопасность полётов — не то, чем может пожертвовать авиаперевозчик. Именно поэтому в какой-то момент мы будем вынуждены разбирать одни самолёты, чтобы другие продолжали летать. Понятно, что это может быть краткосрочный период, но некоторое проседание произойдёт. С другой стороны, в конце февраля всё выглядело страшнее, чем сейчас, к августу ситуация будет иной, найдём пути решения проблем, которые на нас свалились», — сказал он.

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Напомним, что введённые антироссийские санкции после начала военной операции на Украине обнажили ряд острейших социально-экономических проблем, одной из которых является ситуация в авиационной отрасли. Ведущие авиакомпании Европы отказались поставлять нашей стране новые самолёты и потребовали вернуть до конца марта находящиеся в лизинге.