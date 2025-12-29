Как изменятся тренды продвижения бизнеса в 2026 году?

Эксперты коммуникационного агентства Zavod делятся свежими прогнозами

Рынок коммуникаций меняется быстрее, чем рекламные бюджеты успевают адаптироваться. К 2026 году брендам придется работать в условиях высокой конкуренции, роста стоимости привлечения потребителя, который анализирует не только продукт, но и мотивацию компании. Подготовку к будущим трендам нужно начинать заранее. Иначе бизнес рискует вступить в новую эпоху маркетинга с инструментами прошлого. Эксперты коммуникационного агентства Zavod* рассказали о макротрендах, которые начнут ощущаться уже в начале нового года.

Усиление роли контента на основе реальных данных

«Свежие исследования и опыт нашей команды показывают, что потребитель в условиях контентного перенасыщения доверяет фактам, а не обещаниям. Бизнесу недостаточно рассказывать о продукте: необходимо аргументировать каждый рекламный месседж аналитикой», – отмечает руководитель коммуникационного агентства Zavod Надежда Клаус.По ее словам, это касается и перформансной коммуникации, и имиджевого продвижения. К 2026 году бренды, которые не смогут оперировать цифрами, будут уступать в конкурентной борьбе более структурным компаниям.

Красивый видеоряд, грамотно выстроенный текст и яркий слоган все еще останутся драйверами по привлечению и удержанию внимания, но пользователи хотят быть уверенными, что они покупают не очередной "маркетинговый ход", а то, что реально поможет решить стоящую перед ними задачу.

Переход к персонализации на уровне микрогрупп

Технологии станут более доступными, и уже сейчас стоит внедрять CRM*-системы, позволяющие фиксировать не только базовые характеристики, но и поведенческие паттерны. Пользователь ожидает, что бренд понимает его потребности без необходимости повторять запрос несколько раз.

В 2026 году коммуникация станет точечной: лендинги будут адаптироваться под конкретный сценарий поведения (а не обобщенный путь пользователя), а рекламные кампании – под стадии жизненного цикла клиента.

Рост недоверия к традиционным рекламным форматам

Показатель доверия к прямой рекламе продолжает снижаться, при этом доверие к медиа- и экспертным источникам остается стабильным. Это означает, что брендам придется усиливать партнерства с площадками, развивать нативные форматы, работать через коллаборации, экспертный контент и независимые голосовые медиасреды.

«В 2026 году выиграют те, кто сможет встроиться в информационный поток органично. Серьезное влияние на коммуникации окажет рост генеративных технологий. Компании, которые используют нейросети только для производства визуалов и текстов, упускают ключевое: ИИ становится инструментом тестирования гипотез и моделирования спроса. Это позволит значительно сокращать время подготовки кампаний и быстрее запускать эксперименты», – комментирует Надежда Клаус.

Уже сегодня брендам стоит переходить к подходу rapid marketing*: быстрая аналитика, быстрые корректировки, быстрые A/B тесты. В 2026 году скорость станет стандартом, а не конкурентным преимуществом. А с учетом того, что продумывание и интеграция нативных форматов в разы сложнее классической рекламы, подготавливать базу для будущих кампаний нужно "еще вчера".

Смещение фокуса на инфраструктуру общения с клиентами

Пользователь ожидает "бесшовный опыт": удобный сайт, адаптивную мобильную версию, автоматизированные ответы, прозрачную структуру навигации и четкие триггеры, направляющие к покупке.

Если у покупателя возникает негативный опыт даже в одной из точек контакта – это прекращают дальнейшее взаимодействие с брендом и как итог обнуляет шансы на совершение покупки.

Поэтому в 2026 году коммуникация будет опираться не только на креатив, но и на технологическую составляющую. Если раньше сильный маркетинг работал даже при недостаточно сильном продукте (равно как и продукт мог работать сам по себе без продвижения), то совсем скоро это станет, скорее, исключением из правил.

Брендам придется приложить еще больше усилий для облегчения и доступности коммуникации, а также для проработки продуктовой матрицы.

