Новогоднее чудо. Дед Мороз и Снегурочка поженились в Кемерове
Креативное решение молодоженов вызвало искреннее восхищение
29 декабря 2025, 12:45, ИА Амител
В преддверии Нового года в ЗАГСе № 2 Кемерова состоялась одна из самых оригинальных свадебных церемоний. Жених Максим и невеста Екатерина отказались от традиционных нарядов и предстали перед гостями и сотрудниками учреждения в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.
Как рассказали в Управлении ЗАГС Кузбасса, креативное решение молодоженов вызвало искреннее восхищение и создало праздничную атмосферу среди всех присутствовавших. Церемония прошла под специально подобранную праздничную музыку, а обмен кольцами скрепил не только официальный союз, но и этот уникальный, наполненный юмором и теплом ритуал.
Сотрудники ЗАГСа высоко оценили нестандартный подход пары.
«Такой креативный подход к свадебной церемонии – это замечательно! Пара создала неповторимую атмосферу и подарила всем вокруг частичку праздника. Подобные моменты напоминают: свадьба – это прежде всего история о любви, которую можно рассказать по-своему», – отметили они.
Сказочная регистрация стала для молодоженов и гостей ярким предновогодним событием. В Управлении ЗАГСа Кузбасса пожелали Максиму и Екатерине, чтобы каждый день их совместной жизни приносил радость, тепло и чудеса, а их брак был долгим и наполненным такими же яркими моментами.
Ранее во время ежегодной итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина произошел необычный и трогательный момент. Журналист из Свердловской области Кирилл Бажанов, получив слово, решил сделать публичное предложение своей девушке.
12:54:36 29-12-2025
Если дед женится на внучке - это же что-то из одной интересной религии, да? Сколько там ей было? Одиннадцать?
23:08:28 29-12-2025
Гость (12:54:36 29-12-2025) Если дед женится на внучке - это же что-то из одной интересн... исторически все еще хуже. по языческому сонму Богов - Снегурочка - дочь Весны и Мороза!!!
12:58:14 29-12-2025
кокошник маловат.. надо было метра 3 в диаметре делать.. а на костюме дед мороза сэкономили до нельзя
14:58:29 29-12-2025
Гость (12:58:14 29-12-2025) кокошник маловат.. надо было метра 3 в диаметре делать.. а н...
скорее всего деушка захотела креатива, а мужчина, скрепя сердцем, согласился, но поставил условие, что наденет только халат и шапочку)))
15:27:00 29-12-2025
Гость (14:58:29 29-12-2025) скорее всего деушка захотела креатива, а мужчина, скрепя... жаль мужика(
18:25:53 29-12-2025
Гость (14:58:29 29-12-2025) скорее всего деушка захотела креатива, а мужчина, скрепя... Скрепя сердцем.... Просто жесть! Кринж! А вы удивляетесь русскоязычному новоделу! С таким дурным знанием русского языка.
12:59:14 29-12-2025
Это не Прохора Шаляпина родственница, старого прибрала.
13:00:13 29-12-2025
Дед и внучка это не традиционные ценности!!!
13:08:00 29-12-2025
Сказочные олени не понадобились
13:37:41 29-12-2025
Какое бэээээ
Некрасивая пара
13:45:14 29-12-2025
Счастья и любви молодоженам!
Но разве у нас не запрещали проводить регистрацию брака в костюмированных одеяниях. Или это касается только нескрепных аниме персонажей?
13:57:19 29-12-2025
Это не Дед Мороз. Это- уходящий год.
14:25:16 29-12-2025
В этот праздничный день скрепляем узами брака понтореза и понторезку, и желаем им жить счастливо неделю максимум до новый понтов.
15:17:50 29-12-2025
Антенна дальнего обнаружения не давит на голову снегурочке?
23:09:52 29-12-2025
Гость (15:17:50 29-12-2025) Антенна дальнего обнаружения не давит на голову снегурочке?... это по-моему антидронное устройство "Гроза-200"
15:39:34 29-12-2025
Дед Мороз и Снегурочка поженились в Кемерове (рука-лицо)
Или костюмчик снимате, или трусы наденьте. Это же ицест чистой воды (дед и внучка). Заигрались уже в ценности, что бак потек
20:54:20 29-12-2025
Тиктокеры тупорылые. Или последователи конченного журналиста с пресс-конференции Путина,который предложение сделал в прямом эфире.
23:10:51 29-12-2025
какая пошлятина. или оба странные, или же мужик подкаблучник. Жаль их