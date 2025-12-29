Новогоднее чудо. Дед Мороз и Снегурочка поженились в Кемерове

Креативное решение молодоженов вызвало искреннее восхищение

29 декабря 2025, 12:45, ИА Амител

Дед Мороз и Снегурочка / Фото: Управление ЗАГС Кузбасса

В преддверии Нового года в ЗАГСе № 2 Кемерова состоялась одна из самых оригинальных свадебных церемоний. Жених Максим и невеста Екатерина отказались от традиционных нарядов и предстали перед гостями и сотрудниками учреждения в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

Как рассказали в Управлении ЗАГС Кузбасса, креативное решение молодоженов вызвало искреннее восхищение и создало праздничную атмосферу среди всех присутствовавших. Церемония прошла под специально подобранную праздничную музыку, а обмен кольцами скрепил не только официальный союз, но и этот уникальный, наполненный юмором и теплом ритуал.

Сотрудники ЗАГСа высоко оценили нестандартный подход пары.

«Такой креативный подход к свадебной церемонии – это замечательно! Пара создала неповторимую атмосферу и подарила всем вокруг частичку праздника. Подобные моменты напоминают: свадьба – это прежде всего история о любви, которую можно рассказать по-своему», – отметили они.

Сказочная регистрация стала для молодоженов и гостей ярким предновогодним событием. В Управлении ЗАГСа Кузбасса пожелали Максиму и Екатерине, чтобы каждый день их совместной жизни приносил радость, тепло и чудеса, а их брак был долгим и наполненным такими же яркими моментами.

