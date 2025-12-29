НОВОСТИОбщество

В России назвали стоимость одного бутерброда с красной икрой

Покупка полного набора ингредиентов для бутерброда с красной икрой обойдется в среднем в 3355 рублей

29 декабря 2025, 12:52, ИА Амител

Бутерброд с красной икрой / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Бутерброд с красной икрой / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

По подсчетам аналитиков "Контур.Маркета" для РИА Новости, приготовленный к новогодним праздникам бутерброд с красной икрой в 2025 году обойдется россиянам в 168 рублей. 

Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав 1,7 млн чеков на покупку икры и 5,6 млн чеков на масло, хлеб и шпроты за ноябрь–декабрь 2025 года. 

В расчет взят классический вариант закуски: 10 г икры, 10 г сливочного масла и 30 г хлеба. При этом покупка полного набора ингредиентов в магазине потребует в среднем 3355 рублей. 

Основную долю в этой сумме составляет красная икра: за 200 г продукта в среднем по стране просят 2994 рубля. Дополнительно придется заплатить 283 рубля за брикет сливочного масла (180 г) и 78 рублей за хлеб. 

Примечательно, что, по заявлению главы Росрыболовства Ильи Шестакова, к концу октября 2025 года добыча лососевых в России практически завершилась с результатом 335 тыс. тонн – это в 1,5 раза больше, чем за всю прошлогоднюю лососевую путину. 

Ранее эксперты рассчитали стоимость классического праздничного набора с салатами, говядиной и алкоголем.

цены Новый год
Читайте также в сюжете: Новый год - 2026

Комментарии 9

Avatar Picture
1

13:29:19 29-12-2025

Чоб я так жил!!!

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:44:17 29-12-2025

Зачем "эксперты" чеки на шпроты изучали? Ох эти "эксперты".... Для шпротов есть другой бутерброд. Черный подсушенный хлеб, майонез, вареное яйцо, соленый огурчик и собственно шпроты

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:08:18 29-12-2025

Гость (13:44:17 29-12-2025) Зачем "эксперты" чеки на шпроты изучали? Ох эти "эксперты"..... бутерброды нищеброды)))
а икра сейчас такого качества говенного
что не надо ее брать
срамота
на ДВ она пропадает

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:32:26 29-12-2025

Гость (14:08:18 29-12-2025) бутерброды нищеброды)))а икра сейчас такого качества гов... Вы цену на банку хороших, крупных шпрот видели? У вас челюсть пальцы на ногах отобьет.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:39:37 29-12-2025

Гость (14:32:26 29-12-2025) Вы цену на банку хороших, крупных шпрот видели? У вас челюст... Вот и минусеры с отбитыми пальцами появились.
Специально для вас, переиграли вариант бутера. Шпроты это не для вас. Либо дорого, либо вкус не поймете. Килечкой соленой замените. Можно не чистить. То есть кушайте вместе с головой, хвостом и внутренностями.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:44:23 29-12-2025

Гость (14:08:18 29-12-2025) а икра сейчас такого качества говенного
что не надо ее братьВзял 0,5 кг слабосоленой икры кеты за 3600. Перед тем как покупать снял пробу. Вкус и соль понравились. Но вы то как минимум икряной король в отставке. Потому так и пишите.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:10:35 29-12-2025

запретить вывоз морепродуктов в японию и китай ну за исключением экзотики которую у нас не едят.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Медведь-шатун

14:26:26 29-12-2025

Вы! Эксперты!, скажите сколько из добытой икры хотя бы до Новосибирска доставили, не говоря уж про Россию, вся там же через Дальний восток к Китайцам, Корейцам, Японцам ушла!!!!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:28:18 29-12-2025

можно еще сыром затереть и в духовочку.

  -10 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров