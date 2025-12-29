В России назвали стоимость одного бутерброда с красной икрой
Покупка полного набора ингредиентов для бутерброда с красной икрой обойдется в среднем в 3355 рублей
29 декабря 2025, 12:52, ИА Амител
По подсчетам аналитиков "Контур.Маркета" для РИА Новости, приготовленный к новогодним праздникам бутерброд с красной икрой в 2025 году обойдется россиянам в 168 рублей.
Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав 1,7 млн чеков на покупку икры и 5,6 млн чеков на масло, хлеб и шпроты за ноябрь–декабрь 2025 года.
В расчет взят классический вариант закуски: 10 г икры, 10 г сливочного масла и 30 г хлеба. При этом покупка полного набора ингредиентов в магазине потребует в среднем 3355 рублей.
Основную долю в этой сумме составляет красная икра: за 200 г продукта в среднем по стране просят 2994 рубля. Дополнительно придется заплатить 283 рубля за брикет сливочного масла (180 г) и 78 рублей за хлеб.
Примечательно, что, по заявлению главы Росрыболовства Ильи Шестакова, к концу октября 2025 года добыча лососевых в России практически завершилась с результатом 335 тыс. тонн – это в 1,5 раза больше, чем за всю прошлогоднюю лососевую путину.
Ранее эксперты рассчитали стоимость классического праздничного набора с салатами, говядиной и алкоголем.
13:29:19 29-12-2025
Чоб я так жил!!!
13:44:17 29-12-2025
Зачем "эксперты" чеки на шпроты изучали? Ох эти "эксперты".... Для шпротов есть другой бутерброд. Черный подсушенный хлеб, майонез, вареное яйцо, соленый огурчик и собственно шпроты
14:08:18 29-12-2025
Гость (13:44:17 29-12-2025) Зачем "эксперты" чеки на шпроты изучали? Ох эти "эксперты"..... бутерброды нищеброды)))
а икра сейчас такого качества говенного
что не надо ее брать
срамота
на ДВ она пропадает
14:32:26 29-12-2025
Гость (14:08:18 29-12-2025) бутерброды нищеброды)))а икра сейчас такого качества гов... Вы цену на банку хороших, крупных шпрот видели? У вас челюсть пальцы на ногах отобьет.
22:39:37 29-12-2025
Гость (14:32:26 29-12-2025) Вы цену на банку хороших, крупных шпрот видели? У вас челюст... Вот и минусеры с отбитыми пальцами появились.
Специально для вас, переиграли вариант бутера. Шпроты это не для вас. Либо дорого, либо вкус не поймете. Килечкой соленой замените. Можно не чистить. То есть кушайте вместе с головой, хвостом и внутренностями.
22:44:23 29-12-2025
Гость (14:08:18 29-12-2025) а икра сейчас такого качества говенного
что не надо ее братьВзял 0,5 кг слабосоленой икры кеты за 3600. Перед тем как покупать снял пробу. Вкус и соль понравились. Но вы то как минимум икряной король в отставке. Потому так и пишите.
14:10:35 29-12-2025
запретить вывоз морепродуктов в японию и китай ну за исключением экзотики которую у нас не едят.
14:26:26 29-12-2025
Вы! Эксперты!, скажите сколько из добытой икры хотя бы до Новосибирска доставили, не говоря уж про Россию, вся там же через Дальний восток к Китайцам, Корейцам, Японцам ушла!!!!
14:28:18 29-12-2025
можно еще сыром затереть и в духовочку.