Покупка полного набора ингредиентов для бутерброда с красной икрой обойдется в среднем в 3355 рублей

29 декабря 2025, 12:52, ИА Амител

Бутерброд с красной икрой / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

По подсчетам аналитиков "Контур.Маркета" для РИА Новости, приготовленный к новогодним праздникам бутерброд с красной икрой в 2025 году обойдется россиянам в 168 рублей.

Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав 1,7 млн чеков на покупку икры и 5,6 млн чеков на масло, хлеб и шпроты за ноябрь–декабрь 2025 года.

В расчет взят классический вариант закуски: 10 г икры, 10 г сливочного масла и 30 г хлеба. При этом покупка полного набора ингредиентов в магазине потребует в среднем 3355 рублей.

Основную долю в этой сумме составляет красная икра: за 200 г продукта в среднем по стране просят 2994 рубля. Дополнительно придется заплатить 283 рубля за брикет сливочного масла (180 г) и 78 рублей за хлеб.

Примечательно, что, по заявлению главы Росрыболовства Ильи Шестакова, к концу октября 2025 года добыча лососевых в России практически завершилась с результатом 335 тыс. тонн – это в 1,5 раза больше, чем за всю прошлогоднюю лососевую путину.

