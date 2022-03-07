Виктор Томенко рассказал об одном из лучших животноводов Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал об одном из лучших животноводов региона. Пост о 29-летнем Сергее Кошелеве он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Одну из таких высот Сергей Кошелев взял в 2021 году: с результатом 10 тысяч килограммов молока от каждой коровы он стал лидером в агрофирме „Гудвил“ Советского района и завоевал право войти в клуб лучших животноводов Алтайского края», — рассказал Томенко.

Глава региона добавил, что для попадания в клуб в каждом районе проводят отбор претендентов. По итогам прошлого года в клубе оказались 306 человек.

Они получают губернаторскую премию, а также могут за счёт бюджета пройти санаторно-курортное лечение.