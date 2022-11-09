Забирай меня скорей. Когда и где в Барнауле пройдёт концерт группы «Руки Вверх!»

Юбилейный концерт группы «Руки Вверх!» пройдёт в Барнауле 16 ноября в «Титов-Арене». Организаторы и сами артисты обещают, что мероприятие будет зрелищным.

Сергея Жукова и «Руки Вверх!» можно смело назвать рекордсменами по концертным сборам. Ежегодно группа даёт около сотни концертов по всей России на самых крупных площадках городов.

«За два года пандемии мы успели соскучиться по выступлениям величайшего масштаба, по восторженным взглядам аудитории, аплодисментам и оглушительным крикам поклонников. Но что есть заточение, как не период подготовки, чтобы ворваться в ваши сердца с удвоенной мощью? Зрителя накроет волной воспоминаний. Затронув каждую клеточку души, пройдёмся легендарными хитами столетия по уголкам памяти», — рассказали организаторы.

Купить билеты можно на сайте.

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