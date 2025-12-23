НОВОСТИОбщество

Что за единый идентификатор пользователя хочет ввести Минцифры с 2026 года?

С его помощью сайты и сервисы смогут точнее считать аудиторию

23 декабря 2025, 17:15, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru
Интернет / Фото: amic.ru

С 2026 года Минцифры планирует внедрить в России единый идентификатор пользователя. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу ведомства. По мнению инициаторов, такое нововведение позволит точнее считать аудиторию сайтов и онлайн-платформ.

О том, что такое единый идентификатор и не угрожает ли он анонимности в интернете, – в материале amic.ru.

Что такое единый идентификатор пользователя?

Вообще идентификатор пользователя, или ID (Identifier  англ., идентификатор) – это уникальный код, по которому система аналитики определяет, что сайт или приложение кто-то посетил. При этом один и тот же человек, который заходит на страницу с разных устройств, учитывается как несколько уникальных пользователей. 
А единым ID будет называться код, привязанный к конкретному номеру телефона. Вне зависимости от того, с какого гаджета вы зашли на онлайн-платформу, система будет распознавать вас как одного человека.
Зачем это вообще нужно?

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Минцифры, так сайты и сервисы смогут точнее считать аудиторию. Сейчас один и тот же человек, который заходит на страницу с разных устройств, учитывается как несколько уникальных пользователей. Это искажает статистику.
Кроме того, в текущей системе ID действует только 48 часов. Из-за этого невозможно отследить долгосрочное поведение пользователя. Например, онлайн-кинотеатрам трудно понять, сколько сезонов сериала смотрел зритель.
Как это будет работать?

Если вы заходите в свой аккаунт, например, на сайте онлайн-кинотеатра, то вводите личный номер телефона. Для него система создаст уникальный шифр – код из цифр, букв и символов. Этот код будет "следовать" за вами вне зависимости от того, с какого устройства вы авторизуетесь. При этом все данные будут обезличены – никто не увидит ваше имя, адрес или другие сведения.

«Для сбора этой статистики интернет-ресурсы из реестра Роскомнадзора передают компании Mediascope – измерителю ТВ и онлайн-аудитории – обезличенные данные в зашифрованном виде», – пишет "Российская газета".

А мои данные точно останутся в безопасности?

Да, ведь они будут обезличены. В шифре, который создаст система, не будет вашего имени, адреса или других личных сведений. Соответственно, никто не узнает, что именно вы заходили на какой-либо сайт и смотрели определенный контент. 
«Никто никогда не узнает, что смотрел конкретный пользователь. Данные передаются компании Mediascope в уже обезличенном виде. То есть обезличивает их не измеритель аудитории, а интернет-ресурсы», – рассказали в Минцифры РФ.
Повторим, что цель такого нововведения – повышение точности статистики для сайтов и приложений. Им нужны не личные данные пользователей, а более конкретная информация о том, что они чаще смотрят и выбирают.
Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

17:23:07 23-12-2025

Минцифры доверия нет как и Роскомнадзору

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
нЕкто

09:31:30 24-12-2025

Гость (17:23:07 23-12-2025) Минцифры доверия нет как и Роскомнадзору... ТТ.

Как в том анекдоте:
"Алло, это анонимный телефон доверия ФСБ?"..

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:14:26 23-12-2025

А для чего им эта статистика? Что изменится в моей жизни от этой статистики!? Они и так всё обо мне знают, даже чего я о себе не знаю. Стоит поговорить о чем-нибудь, как вылазит реклама этой вещи! Так что "это жжжжжж неспроста"

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:20:55 24-12-2025

Конечно неспроста. Это и есть знаменитый код 666. Сейчас пока привязка к мобиле идет а потом когда мобилы выбрасывать начнут и освобождаться и становиться снова личностью быстро сделают чип с кодом и станут всех чиповать

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:27:57 24-12-2025

Гость (08:20:55 24-12-2025) Конечно неспроста. Это и есть знаменитый код 666. Сейчас пок... К доктору обратись! Код 666 - это ИНН если что! А личностью ты никогда не станешь, ибо живешь чужими мыслями и с голосами в голове.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алексей

10:01:06 24-12-2025

РКН это подведомственная Минцифры организация. Им доверия на сегодняшний день нет. Ни первому ни второму. Все их инициативы пусть запихают себе.

  2 Нравится
Ответить
