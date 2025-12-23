Что за единый идентификатор пользователя хочет ввести Минцифры с 2026 года?
С его помощью сайты и сервисы смогут точнее считать аудиторию
23 декабря 2025, 17:15, ИА Амител
С 2026 года Минцифры планирует внедрить в России единый идентификатор пользователя. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу ведомства. По мнению инициаторов, такое нововведение позволит точнее считать аудиторию сайтов и онлайн-платформ.
О том, что такое единый идентификатор и не угрожает ли он анонимности в интернете, – в материале amic.ru.
Что такое единый идентификатор пользователя?
Зачем это вообще нужно?
Как это будет работать?
Если вы заходите в свой аккаунт, например, на сайте онлайн-кинотеатра, то вводите личный номер телефона. Для него система создаст уникальный шифр – код из цифр, букв и символов. Этот код будет "следовать" за вами вне зависимости от того, с какого устройства вы авторизуетесь. При этом все данные будут обезличены – никто не увидит ваше имя, адрес или другие сведения.
«Для сбора этой статистики интернет-ресурсы из реестра Роскомнадзора передают компании Mediascope – измерителю ТВ и онлайн-аудитории – обезличенные данные в зашифрованном виде», – пишет "Российская газета".
А мои данные точно останутся в безопасности?
«Никто никогда не узнает, что смотрел конкретный пользователь. Данные передаются компании Mediascope в уже обезличенном виде. То есть обезличивает их не измеритель аудитории, а интернет-ресурсы», – рассказали в Минцифры РФ.
17:23:07 23-12-2025
Минцифры доверия нет как и Роскомнадзору
09:31:30 24-12-2025
Гость (17:23:07 23-12-2025) Минцифры доверия нет как и Роскомнадзору... ТТ.
Как в том анекдоте:
"Алло, это анонимный телефон доверия ФСБ?"..
18:14:26 23-12-2025
А для чего им эта статистика? Что изменится в моей жизни от этой статистики!? Они и так всё обо мне знают, даже чего я о себе не знаю. Стоит поговорить о чем-нибудь, как вылазит реклама этой вещи! Так что "это жжжжжж неспроста"
08:20:55 24-12-2025
Конечно неспроста. Это и есть знаменитый код 666. Сейчас пока привязка к мобиле идет а потом когда мобилы выбрасывать начнут и освобождаться и становиться снова личностью быстро сделают чип с кодом и станут всех чиповать
08:27:57 24-12-2025
Гость (08:20:55 24-12-2025) Конечно неспроста. Это и есть знаменитый код 666. Сейчас пок... К доктору обратись! Код 666 - это ИНН если что! А личностью ты никогда не станешь, ибо живешь чужими мыслями и с голосами в голове.
10:01:06 24-12-2025
РКН это подведомственная Минцифры организация. Им доверия на сегодняшний день нет. Ни первому ни второму. Все их инициативы пусть запихают себе.