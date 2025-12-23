С его помощью сайты и сервисы смогут точнее считать аудиторию

23 декабря 2025

С 2026 года Минцифры планирует внедрить в России единый идентификатор пользователя. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу ведомства. По мнению инициаторов, такое нововведение позволит точнее считать аудиторию сайтов и онлайн-платформ.

1 Что такое единый идентификатор пользователя? Вообще идентификатор пользователя, или ID (Identifier – англ., идентификатор) – это уникальный код, по которому система аналитики определяет, что сайт или приложение кто-то посетил. При этом один и тот же человек, который заходит на страницу с разных устройств, учитывается как несколько уникальных пользователей. А единым ID будет называться код, привязанный к конкретному номеру телефона. Вне зависимости от того, с какого гаджета вы зашли на онлайн-платформу, система будет распознавать вас как одного человека.

2 Зачем это вообще нужно? Как пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Минцифры, так сайты и сервисы смогут точнее считать аудиторию. Сейчас один и тот же человек, который заходит на страницу с разных устройств, учитывается как несколько уникальных пользователей. Это искажает статистику. Кроме того, в текущей системе ID действует только 48 часов. Из-за этого невозможно отследить долгосрочное поведение пользователя. Например, онлайн-кинотеатрам трудно понять, сколько сезонов сериала смотрел зритель.

3 Как это будет работать? Если вы заходите в свой аккаунт, например, на сайте онлайн-кинотеатра, то вводите личный номер телефона. Для него система создаст уникальный шифр – код из цифр, букв и символов. Этот код будет "следовать" за вами вне зависимости от того, с какого устройства вы авторизуетесь. При этом все данные будут обезличены – никто не увидит ваше имя, адрес или другие сведения. «Для сбора этой статистики интернет-ресурсы из реестра Роскомнадзора передают компании Mediascope – измерителю ТВ и онлайн-аудитории – обезличенные данные в зашифрованном виде», – пишет "Российская газета".