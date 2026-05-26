Спрос растет с понедельника по пятницу — люди все чаще выбирают готовые сладости вместо домашних

26 мая 2026, 14:49, ИА Амител

Чизкейк / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Самым любимым десертом среди россиян стал чизкейк с разнообразными начинками, такими как клубника, персиково-манговый и апельсиновый джем. В первую пятерку также вошли панакота с горьким шоколадом, тарталетка с голубикой, пирожное "Красный бархат", моти с черникой и яблочный пирог, сообщили аналитики X5 "Газете.ru".

«В ближайшее время в топе появятся новые десерты в стиле ЗОЖ и азиатской кухни. Эти направления сейчас активно развиваются, и спрос на них стремительно растет. Лидерами по потреблению десертов являются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород, Воронеж, Челябинск, Казань, Пермь и Краснодар. Это объясняется большим числом потенциальных покупателей и быстрым ритмом жизни мегаполисов, где у многих не хватает времени на приготовление пищи», — отмечают эксперты.

По статистике компании, готовую еду и десерты россияне чаще покупают в будние дни. Спрос увеличивается с понедельника (14,8% от недельных продаж) до пятницы (16,2%). В X5 это связывают с тем, что к концу недели люди стремятся отдохнуть от готовки перед выходными. В выходные спрос снижается, так как появляется больше времени для домашней еды.

Покупатели выбирают готовые десерты не только для обеда или ужина, но и для перекусов в течение дня. Уровень стресса в крупных городах также влияет на покупки сладкого. Готовые десерты позволяют избежать приобретения большого торта, если вкусы в семье различаются.

«Если кто-то из семьи хочет "Наполеон", а кто-то — "Медовик", не обязательно покупать целый торт», — поясняют аналитики.

Ранее amic.ru рассказывал, как барнаульская семья развивает бизнес на десертах.