Осень, меняющая мышление. Зачем идти на бизнес-форум MFS "Новые правила игры" в Барнауле

Конференция пройдет в пятницу, 24 октября

Бизнес-форум MFS / Фото: Юлия Яковлева

Иногда одно событие способно перезапустить все – взгляды, стратегию, энергию. Для предпринимателей Сибири таким событием этой осенью станет форум MFS "Новые правила игры", который пройдет 24 октября 2025 года в Барнауле. Это не просто мероприятие с экспертами, это возможность всему бизнес-сообществу региона собраться и понять, как действовать в новой экономике и какие решения отличают лидеров от догоняющих.

Бизнес на новом уровне

Мир стремительно меняется: нейросети уже генерируют продажи, законы переписывают стратегию компаний, а клиенты ждут не просто продукта, а эмоции и смысл.

Форум MFS станет пространством, где предприниматели и управленцы смогут не только услышать свежие идеи, но и найти ответы на собственные вопросы:

Как сохранять прибыль, когда рынок лихорадит?

Что делать с ИИ – бояться или использовать?

Как построить устойчивую команду, когда поколение Z не хочет "работать ради работы"?

Сцена для тех, кто делает результат

На сцене выступят практики, которые не рассуждают, а действуют. Экс-финдиректор легендарного "2ГИС", эксперт по контенту и ИИ, консультант с 30-летним опытом, юрист, маркетолог и авторы бизнес-бестселлеров – каждый с реальными кейсами, ошибками, победами и инструментами, которые можно применить уже завтра.

Особое внимание – онлайн-включение Максима Батырева, автора "45 татуировок менеджера". Он поделится не опубликованными ранее историями и ответит на вопросы зала в прямом эфире.

Почему стоит быть на форуме?

Форум – это:

редкая возможность услышать спикеров федерального уровня без перелетов в Москву;

инвестиция в сеть контактов, которая может стать источником новых клиентов и партнеров;

заряд вдохновения, который нужен каждому, кто ведет за собой команду.

Организатором выступает бизнес-клуб MFS – сообщество более чем из 130 предпринимателей, объединенных принципом "Не конкурировать – сотрудничать".

А вечером неформальное продолжение – вечеринка на "Крыше", где в расслабленной атмосфере обсуждают идеи, которые завтра могут вырасти в совместные проекты.

Где и когда?

Мероприятие пройдет в пятницу, 24 октября 2025 года, с 10:00 до 18:30 часов. Адрес: Барнаул, концертный зал АлтГУ, ул. Димитрова, 66. Билеты покупайте на сайте.

Пока другие обсуждают, как меняются правила игры, – вы можете стать тем, кто пишет новые.

*MFS ("ЭмФэЭс")

Возрастное ограничение 18+

ИП Куреленок Алексей Валерьевич, ОГРНИП: 324040000004102

