Пассажиры железнодорожного вокзала Бийска смогут сыграть на пианино

Посетители вокзала могут устроить собственное небольшое творческое выступление

15 января 2026, 09:15, ИА Амител

На железнодорожном вокзале Бийска в рамках проекта "Вокзал – территория культуры" установили пианино, сообщили в администрации наукограда. Музыкальный инструмент находится в свободном доступе, сыграть на нем может любой желающий.

Как отмечается, уже накануне пассажиры вокзала стали зрителями импровизированного концерта, который устроил один из посетителей. По информации Telegram-канала "Бийск 22", нововведение быстро привлекло внимание и вызвало интерес у жителей и гостей города.

Теперь пассажиры могут во время ожидания поезда устроить собственное небольшое творческое выступление. Сотрудники вокзала отмечают, что пианино уже пользуется популярностью – люди охотно садятся за инструмент и играют во время ожидания отправления.

В администрации напомнили, что подобные пианино уже установлены и на железнодорожных вокзалах других городов Алтайского края. Помимо Бийска, музыкальные инструменты можно встретить в Барнауле, Заринске и Новоалтайске. Кроме того, в рамках проекта "Вокзал – территория культуры" на вокзалах региона регулярно проходят выставки, концерты и творческие мастер-классы.

