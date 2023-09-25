Первый снег выпал в Горном Алтае
Нетипичное для сентября погодное явление запечатлели на видео
25 сентября 2023, 08:45, ИА Амител
Кадр: "Инцидент Иркутск"
В Республике Алтай выпал первый снег. Об этом сообщают во "ВКонтакте".
Так, паблик "АиФ" 24 сентября разместил видео, где на Семинском перевале средь бела дня в пасмурную погоду валит снег.
Также о снеге сообщили подписчики паблика "Инцидент Иркутск", которые сейчас отдыхают в Горном.
Судя по этим видео, снега в регионе для текущего месяца выпало довольно много.
По данным синоптиков, днем 25 сентября в Горно-Алтайске ожидается до +6 градусов и дождь.
13:56:56 25-09-2023
Как раз очень даже типичное явление для сентября в Горном Алтае, особенно для Семинского и далее его.