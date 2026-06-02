Победителей военно-спортивных игр из Барнаула наградили поездкой в Москву

Во время визита школьники познакомились с историей и особенностями службы в Президентском полку

02 июня 2026, 17:32, ИА Амител

Делегация города Барнаула / Фото: barnaul.org

Тридцать барнаульских школьников, ставших лучшими в военно-спортивных играх, получили необычную награду — поездку в Москву и возможность побывать в Президентском полку. Ребята посетили легендарное подразделение, которое обеспечивает охрану первых лиц государства и объектов Московского Кремля, а также смогли лично пообщаться с его командованием.

В состав делегации вошли заместитель главы администрации Барнаула по социальной политике Александр Артемов, председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков и десятиклассники, показавшие лучшие результаты на городских соревнованиях.

Поездка стала итогом масштабных военно-спортивных игр, которые проходили в Барнауле с октября 2025 года и были посвящены 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На протяжении нескольких месяцев участники проходили девять этапов испытаний, демонстрируя физическую подготовку, командную работу и знания по военно-патриотической тематике. По сумме набранных баллов были определены 30 победителей, которые и отправились в столицу.

Во время визита школьники познакомились с историей и особенностями службы в Президентском полку. Для многих из них это стало первым посещением одного из самых известных воинских подразделений страны. Ребята смогли увидеть условия службы, узнать о требованиях к кандидатам и задать вопросы военнослужащим и командованию.

Подростков интересовали самые разные темы — от распорядка дня и подготовки бойцов до особенностей вооружения и порядка поступления на службу. Представители полка подробно рассказали о своей работе и ответили на вопросы гостей.

Связь Алтайского края с Президентским полком сохраняется уже много лет. Призыв жителей региона в это подразделение ведется с 2008 года. Сейчас в Президентском полку проходят службу десять барнаульцев. По данным городской администрации, командование подразделения традиционно высоко оценивает подготовку призывников из Алтайского края, отмечая их дисциплину, ответственность и физическую форму.

Во время визита Александр Артемов поздравил Президентский полк с 90-летием. От имени Барнаула он вручил командованию декоративное керамическое панно, изготовленное мастерами салона народных художественных промыслов "Турина гора".

Кроме того, представители городской администрации напомнили, что работа с семьями военнослужащих Президентского полка ведется на постоянной основе. В Барнауле регулярно проводят встречи с родителями срочников, проходящих службу в Кремле. Очередная такая встреча состоялась накануне празднования Дня Победы. Тогда глава города Вячеслав Франк и председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич вручили родителям военнослужащих благодарственные письма от командира Президентского полка Михаила Сурайкина.

По мнению организаторов поездки, знакомство с Президентским полком может стать для многих участников дополнительной мотивацией к дальнейшему развитию и служению стране. Для самих школьников визит в Кремль оказался не просто экскурсией, а возможностью увидеть изнутри работу подразделения, которое считается одним из самых престижных в России.

Поездка стала главным призом для победителей военно-спортивных игр и своеобразным завершением большого городского проекта, объединившего десятки школьников Барнаула. Для многих из них путешествие в Москву и посещение Президентского полка наверняка останется одним из самых ярких событий учебного года.