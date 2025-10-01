"Школа – центр патриотизма". В Барнауле разрабатывают новую систему воспитания учащихся
Ключевой темой обсуждения стала интеграция в образовательный процесс нового предмета "Основы безопасности и защиты Родины"
01 октября 2025, 21:00, ИА Амител
В Барнауле состоялось выездное пленарное заседание, посвященное гражданско-патриотическому воспитанию школьников, сообщает мэрия города.
Мероприятие, приуроченное к годовщине воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, прошло в лицее № 52 им. Дзержинского и объединило представителей городской власти, Общественной палаты, Совета женщин и директоров школ.
«Президент России поставил задачу, и она звучит так: каждая школа – это центр патриотического воспитания. Именно в юном возрасте закладываются основы понимания, что такое Родина, семья, патриотический долг. Наша задача, особенно в сегодняшней ситуации, сформировать у будущего поколения чувство ответственности и долга перед Отчизной, семьей и самим собой», – отмечает председатель Общественной палаты города Барнаула Борис Черниченко.
Ключевой темой обсуждения стала интеграция в образовательный процесс нового предмета "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР). Участники подчеркивали, что его введение соответствует стратегическим задачам, поставленным президентом России, и особенно актуально в Год защитника Отечества и 80-летия Победы.
Как отметил председатель городского комитета по образованию Андрей Муль, в Барнауле уже создана комплексная система патриотического воспитания. Она включает еженедельные церемонии поднятия флага, деятельность движений "Юнармия" и "Движение Первых", школьные музеи, а также проведение встреч с участниками СВО. Особое внимание было уделено тому, что все педагоги, ведущие ОБЗР, прошли необходимую переподготовку, а в программу для старшеклассников включен модуль начальной военной подготовки.
Директора ведущих школ и гимназий города поделились успешным практическим опытом, подтвердив, что каждое учебное заведение Барнаула сегодня становится полноценным центром формирования у молодежи чувства ответственности и долга перед Родиной.
21:19:42 01-10-2025
Иноагенты уже за границей, действующие агенты внутри (с ними понятно что делать) ,а с либердой как поступать?
21:29:09 01-10-2025
Со взрослой либердой только словами. Главное чтобы они не скатились на ту сторону.
22:00:58 01-10-2025
Минусуют "работнички" с соседнего государства.
10:35:46 02-10-2025
нет, просто провластных подхалимов никто не любит
11:59:21 02-10-2025
А конкретно по теме?
23:04:41 01-10-2025
Я помню, как в советской школе, где я учился, уже было всё это. НВП, патриотизм, ВЛКСМ КПСС и прочая дурь.
А потом, несколько позже, те самые учителя, что рассказывали нам про скорый крах доллара и "Запада" вообще, дрались в очередях за "окорочками Буша", "Анкл Бенсом" и меняли свои деревянные рубли на "зеленые, никому не нужные бумажки".
06:51:34 02-10-2025
Гость (23:04:41 01-10-2025) Я помню, как в советской школе, где я учился, уже было всё э... Не мешки ворочать, правда? Какие окорочка Буша, какой Ангел Бенс в советской школе? Тепло,это уже конец СССР.
07:03:42 02-10-2025
Гость (23:04:41 01-10-2025) Я помню, как в советской школе, где я учился, уже было всё э... В СССР в школе мне и моим одноклассникам рассказали, что попы и их религии ядовитый опиум для народа. Это раскрыло глаза, где правда, а где демагогия и дало жить благополучно в этом дьявольском мире, который прикрывается высокопарными словами.
08:43:36 02-10-2025
Гость (07:03:42 02-10-2025) В СССР в школе мне и моим одноклассникам рассказали, что поп... Главные слова буржуазного мира-это свобода и демократия)). А про эксплуатацию человека человеком вообще говорить нельзя
08:50:18 02-10-2025
Гость (07:03:42 02-10-2025) В СССР в школе мне и моим одноклассникам рассказали, что поп... "В переносном смысле выражение "опиум народа" описывает религию как средство утешения и отвлечения, впервые использованное Карлом Марксом. "" "Ядовитое обезбалиающее"-это вы придумали?)
09:08:04 02-10-2025
Гость (08:50:18 02-10-2025) "В переносном смысле выражение "опиум народа" описывает рел... - "Ядовитое обезбалиающее"-это вы придумали?"--------- Это интерпретация моей первой учительнице, за что я много ей благодарен. Коммунисты, буржуи, и прочие угнетатели, это "вертикали" духовности, куда входит "свобода, демократия, патриотизм, гордость...." дьявольского правления и все эти приколы хрен редки не слаще.
11:58:34 02-10-2025
Гость (09:08:04 02-10-2025) - "Ядовитое обезбалиающее"-это вы придумали?"--------- Это и...
Коммунисты угнетали)Бесплатными квартиами и здравохранием?А сейчас тёмные силы кредитами,ипотекой и процентами.
07:20:45 02-10-2025
Гость (23:04:41 01-10-2025) Я помню, как в советской школе, где я учился, уже было всё э... Было дело.
11:46:28 02-10-2025
Гость (23:04:41 01-10-2025) Я помню, как в советской школе, где я учился, уже было всё э...
Хрень какую написали )
09:01:24 02-10-2025
Пусть делают, что хотят
09:58:54 02-10-2025
Нужно не только прививать патриотизм в школе, и жёстко наказывать тех, у кого патриотизм отсутствует.
Школьники должны внимательно слушать родителей, и если те жалуются на низкие зарплаты и высокие налоги - тут же сообщать об этом своему куратору. За это школьника наградят грамотой и местом в детском доме, а его родителей отправят в зиндан. Таким образом мы наконец то вырастим поколение настоящих патриотов.
10:14:31 02-10-2025
Маразм крепчал... Я это проходил в 70-80- е, ... пионЭрия, комсомол.. Обществознание...)) и т.д. Но в то время, хоть декларативно, СССР что-то мог предъявить миру. Некую невозможную, но привлекательную модель общества.. А этот "новый феодализм" в сегодняшней России- чем он может быть интересен? Очередей в "русский мир" не вижу))
10:39:52 02-10-2025
Гость (10:14:31 02-10-2025) Маразм крепчал... Я это проходил в 70-80- е, ... пионЭрия, к... Тебя дважды накажут. За предательство СССР. И за предательство нынешнего всего этого.
У верблюда два горба, потому что жизнь - борьба.
10:53:32 02-10-2025
Гость (10:39:52 02-10-2025) Тебя дважды накажут. За предательство СССР. И за предательст... Сам то хоть понял, что написал?)) Развивайся))) Читай публицистику Л.Н. Толстого. Там много про такой
" патриотизм"))). Недаром Толстой -"... Какая Глыба! Какой матёрый Человечище!"
11:51:31 02-10-2025
Гость (10:53:32 02-10-2025) Сам то хоть понял, что написал?)) Развивайся))) Читай публиц...
Это В.И.Ленин высказал.И добавил про зеркало русской революции.
12:11:01 02-10-2025
Гость (11:51:31 02-10-2025) Это В.И.Ленин высказал.И добавил про зеркало русской рев... Да, я в курсе)- Алексей Максимович Пешков- «В. И. Ленин»
16:19:19 02-10-2025
У школьников по семь уроков почти каждый день вот проблема