"Школа – центр патриотизма". В Барнауле разрабатывают новую систему воспитания учащихся

01 октября 2025, 21:00, ИА Амител

В Барнауле разрабатывают новую систему воспитания учащихся / Фото: barnaul.org

В Барнауле состоялось выездное пленарное заседание, посвященное гражданско-патриотическому воспитанию школьников, сообщает мэрия города.

Мероприятие, приуроченное к годовщине воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, прошло в лицее № 52 им. Дзержинского и объединило представителей городской власти, Общественной палаты, Совета женщин и директоров школ.

«Президент России поставил задачу, и она звучит так: каждая школа – это центр патриотического воспитания. Именно в юном возрасте закладываются основы понимания, что такое Родина, семья, патриотический долг. Наша задача, особенно в сегодняшней ситуации, сформировать у будущего поколения чувство ответственности и долга перед Отчизной, семьей и самим собой», – отмечает председатель Общественной палаты города Барнаула Борис Черниченко.

Ключевой темой обсуждения стала интеграция в образовательный процесс нового предмета "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР). Участники подчеркивали, что его введение соответствует стратегическим задачам, поставленным президентом России, и особенно актуально в Год защитника Отечества и 80-летия Победы.

Как отметил председатель городского комитета по образованию Андрей Муль, в Барнауле уже создана комплексная система патриотического воспитания. Она включает еженедельные церемонии поднятия флага, деятельность движений "Юнармия" и "Движение Первых", школьные музеи, а также проведение встреч с участниками СВО. Особое внимание было уделено тому, что все педагоги, ведущие ОБЗР, прошли необходимую переподготовку, а в программу для старшеклассников включен модуль начальной военной подготовки.

Директора ведущих школ и гимназий города поделились успешным практическим опытом, подтвердив, что каждое учебное заведение Барнаула сегодня становится полноценным центром формирования у молодежи чувства ответственности и долга перед Родиной.