"Поцелуй змеи" и "Юкола". Куда сходить в Барнауле за вкусной едой и настроением

Гастропаб "13" приглашает в гости

11 апреля 2023, 13:00, ИА Амител

Гастропаб "13" / Фото предоставлено компанией

Планируете романтический ужин, встречу с друзьями или деловой обед в кафе или ресторане? В Барнауле таких заведений много, но хочется, чтобы там было и уютно, и вкусно, и чтобы сервис всегда на высоте. С 1999 года таким местом является "Гастропаб "13".

Меню ресторана – это не просто "книга о еде", а сезонные гастрономические шедевры, фуршетные закуски, новинки от шеф-повара и авторские десерты. "Поцелуй змеи", "Искушение", "Флибустьер", "Мясо по-ковбойски" – это и красиво, и вкусно. А напитки вам предложат из Франции, Италии, Южной Америки и Австралии. Прекрасным будет любой ужин: и романтический, и деловой.

Обеды здесь тоже очень хороши. Приходите с 12:00 до 16:00, чтобы вкусно поесть и познакомиться с изысканной кухней по демократичной цене.

За уют, сервис и отличную еду отвечает опытная команда.

"Мы постоянно усовершенствуем наш зал и подбираем комфортную музыку. Нам приятно получать в ответ ваши улыбки, для чего мы и работаем", – говорят в заведении.

А если нет времени посидеть, но вкусно покушать хочется – закажите и самовывоз. Но потом обязательно приходите.

Гастропаб "13" (ИП Маняхина А. М.)

Режим работы: ежедневно с 12:00 до 02:00

Адрес: Барнаул, Площадь победы, 1

Тел.: 8 (3852) 624-313

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