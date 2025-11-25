Почему малый бизнес сегодня все чаще обращается к маркетологам?

Консультации помогают понять, почему уходят клиенты и как увеличить продажи без лишних затрат

Бизнесмен / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В 2025 году более половины собственников малого и среднего бизнеса в России признают: без системного маркетинга расти почти невозможно. Предприниматели активнее идут за профессиональными консультациями, а маркетинговые услуги входят в число самых востребованных сервисов для МСП.

Почему растет интерес к консультациям?

Системный маркетинг стал ключевым фактором роста МСП на фоне высокой конкуренции и цифровой трансформации. Для многих это уже не "опция", а такая же базовая потребность, как бухгалтерия или юридическая поддержка.

По данным платформы МСП.РФ, за три года число обращений предпринимателей за профессиональными консультациями и региональными мерами поддержки выросло в шесть раз. Маркетинговые услуги вошли в топ-10 самых востребованных сервисов для малого и среднего бизнеса.

На выставке "Бизнес.Реальность-2025" в Москве эксперты отметили: около 25% владельцев МСП регулярно пользуются внешними консультационными сервисами, чтобы искать точки роста и разумно распределять бюджет.

«Маркетинговая консультация – это практическая диагностика: выявление слабых мест и четкий план действий, а не абстрактные идеи и красивые отчеты», – говорит директор по маркетингу медиагруппы FM-Продакшн Татьяна Бондарева.

Зачем маркетолог, если есть "интуиция"?

Внешний маркетолог нужен, чтобы избежать ошибок и переплат. Особенно остро запрос на экспертизу чувствуют компании с небольшим штатом, где нет собственного отдела маркетинга. Там решения по рекламе часто принимает собственник или менеджер "по совместительству".

Отсюда типичный набор проблем:

продвижение "на глаз" вместо работы с цифрами;

выбор каналов по принципу "так делают все";

отсутствие нормальной аналитики;

распыление бюджета и сложно объяснимые провалы в продажах.

Как правило, после внедрения рекомендаций бизнес фиксирует рост клиентской базы и продаж примерно на 20–35% при том же или даже меньшем рекламном бюджете. То есть эффект дают не столько дополнительные траты, сколько грамотная настройка процессов.

По последним данным, от 64 до 71% покупателей сегодня – миллениалы и зумеры. Около 73% из них предпочитают онлайн-сделки.

Такой покупатель ждет:

понятный продукт;

быструю реакцию;

прозрачную коммуникацию;

ценность, которую легко объяснить в двух-трех фразах.

Подстроиться под такой запрос без профессионального маркетинга становится все сложнее. Поэтому консультация превращается не в разовую трату, а в стратегический инструмент: помогает удержаться на рынке, укрепить доверие клиентов и не потеряться на фоне конкурентов, которые уже выстраивают системный маркетинг.

Где проконсультироваться барнаульским предпринимателям?

В Медиагруппе FM-Продакшн. Это не просто медиахолдинг с 37 радиостанциями и информационными порталами. В состав холдинга входит коммуникационное агентство Zavod ("Завод"), которое системно занимается маркетинговым сопровождением бизнеса.

Обширную практику подтверждают цифры. За один месяц на площадках холдинга реализуют более 500 рекламных кампаний для разных сегментов бизнеса.

Консультации строят по понятному алгоритму:

Анализ текущей картины – воронка продаж, трафик, конверсии, возврат клиентов. Поиск "денежных провалов" – где именно уходят заявки, на каких этапах обрывается коммуникация. Разбор каналов продвижения – какие реально работают, а какие только создают шум. Формирование плана действий – приоритеты, быстрые шаги и системные изменения. Отслеживание эффекта – что меняется после внедрения рекомендаций.

По сути, это не лекция и не "мотивационный разговор", а совместный аудит: предприниматель уходит с пониманием, что мешает росту, где спрятаны возможности и как выстроить работу так, чтобы маркетинг приносил прогнозируемый результат.

«Маркетинг – это не забег на короткую дистанцию, а длинный маршрут, где важно понимать рельеф рынка. Внешний специалист помогает пройти этот путь быстрее и устойчивее», – отмечает Татьяна Бондарева.

Как попасть на консультацию?

Предприниматели, которые хотят увидеть свой бизнес "со стороны" и понять, куда действительно уходит бюджет, могут записаться на персональную консультацию к эксперту Медиагруппы FM-Продакшн по телефону 8 (3852) 27-18-17 или заполнив специальную форму на сайте.

