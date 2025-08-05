Погиб спортивный комментатор Александр Гришин

По словам жены, причиной стал несчастный случай

05 августа 2025, 19:18, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Спортивный комментатор Александр Гришин погиб в возрасте 47 лет в результате несчастного случая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу Анастасию Гришину.

По словам женщины, несчастный случай произошел на железнодорожной платформе в сильный дождь. Иных подробностей гибели мужа Анастасия не привела.

Гришин долгие годы комментировал фигурное катание. С 2002 по 2004 год работал на телеканале 7ТВ, следующие 11 лет – на телеканале "Спорт". С 2015 по 2018 год работал на "Матч ТВ", с 2018-го – на Первом канале. Журналист комментировал пять Олимпиад, мачты чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионаты мира и Европы по фигурному катанию.