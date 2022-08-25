АКЗС выступило за то, чтобы Рубцовск вслед за Барнаулом стал «Городом трудовой доблести»

Краевые парламентарии единогласно поддержали инициативу о присвоении Рубцовску почётного звания «Город трудовой доблести». Вопрос рассмотрели на сессии АКЗС 25 августа. Ранее в Заксобрание с ходатайством обратились депутаты Рубцовского горсобрания. Если инициативу поддержит краевое правительство, последует обращение в адрес президента РФ.

Ещё в 2020 году в рамках онлайн-проекта «Доблесть Алтая» провели голосование за населённый пункт, достойный звания «Город трудовой доблести». В списке претендентов тогда были Барнаул, Бийск, Новоалтайск. Наибольшее количество голосов набрала краевая столица, получившая такой статус в 2021 году. За Рубцовск в общей сложности удалось собрать чуть больше 9 тысяч подписей, что составляет 6,5% местного населения.

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Рубцовчане считают, что их город тоже достоин носить почётное звание, поэтому в АКЗС продолжали обращаться инициативные группы жителей. Напомним, во время Великой Отечественной войны Рубцовск являлся мощным промышленным центром. На его территории располагались крупные предприятия, выпускавшие гражданскую и военную технику. Например, завод АТЗ был единственным производителем тракторов для фронта и тыла, а на Алтайском заводе тракторного электрооборудования выпускалось до 95% изделий для всех массовых тракторов и комбайнов в стране. Впоследствии город находился на втором месте в СССР по занятости населения в промышленности.

«Рубцовск, безусловно, заслуживает такого почётного звания. Его жители в годы Великой Отечественной войны обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города, тем самым помогли приблизить Победу. Получение статуса „Города трудовой доблести“ увековечит их подвиг», — считает вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

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В итоге все депутаты АКЗС, присутствующие на сессии (60 человек), безоговорочно поддержали предложение.

Напомним, федеральный закон «О почётном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» приняли в 2020 году. Почётный статус присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.