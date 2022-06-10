Это «Наш город». Общественники Рубцовска создали движение для повышения качества жизни

В Рубцовске организовано общественное движение «Наш город». Среди участников — представители малого и среднего бизнеса, директора промышленных предприятий, руководители образовательных учреждений, дорожных и коммунальных служб, организаций здравоохранения, общественники. О создании движения на музыкально-патриотическом марафоне «Алтай Zа Россию» рассказал начальник «Юго-Западного ДСУ» Игорь Левин.

По его словам, «Наш город» — это союз разных по взглядам и профилю деятельности людей, которые объединены стремлением изменить ситуацию в родном городе к лучшему.

«Наш город — особый. История Рубцовска неразрывно связана с обеспечением обороноспособности и продовольственной безопасности страны. В годы Великой Отечественной войны рубцовчане ковали оружие нашей Победы. Сейчас наш город специализируется на производстве сельхозтехники, продуктов питания, литейном производстве, сборке специальных машин. Но мощный промышленный потенциал города на сегодня полностью не раскрыт. Есть проблемы с занятостью и уровнем благосостояния жителей. Дороги и дворы, общественные территории и социальные объекты требуют масштабного ремонта и благоустройства. Жители нашего города заслуживают большего! Как кадровый офицер и патриот я убеждён, что только сплотившись, мы можем уверенно смотреть в будущее, обеспечить достойную жизнь наших детей и развитие нашего города», — сказал Игорь Левин.

Сейчас идёт разработка программы действий движения, определение приоритетных направлений деятельности, закрепление кураторов по сферам проектной работы.

«Городу нужен новый импульс к развитию. У Рубцовска славное прошлое, но при этом город несколько „застрял“ в этом прошлом, не всегда успевает идти в ногу со временем. Все мы хотим видеть ощутимые перемены к лучшему. Это касается и состояния дорог, и уровня развития промышленности, и качества проектов благоустройства территорий, и модернизации сферы здравоохранения и образования, и доступности товаров и услуг. Поэтому было решено объединить усилия тех людей, кому наш город по-настоящему дорог. „Наш город“ открыт для продуктивного диалога с жителями и представителями самых разных отраслевых, профессиональных и иных объединений, кто готов участвовать в этой работе», — сказал депутат Рубцовского городского Совета Сергей Косухин, директор компании «Союз-2000».

Как отметила одна из участниц движения, директор детского сада № 57, член Союза писателей России Ольга Такмакова, символично, что движение «Наш город» появилось в год 130-летия Рубцовска.

«Наш город, в силу своих исторических особенностей, требует более активного привлечения общественности к реализации как значимых проектов, так и выполнению малых, но таких нужных горожанам добрых дел. Сегодня важно быть не просто патриотом своей страны, но, прежде всего, патриотом своей малой родины — Рубцовска. Подтверждать это конкретными поступками. „Наш город“ — добрая общественная инициатива, которая призвана привлечь к диалогу людей разных возрастов и профессий для сотрудничества на благо нашего любимого города», — сказала Ольга Такмакова.

В качестве символа движения «Наш город» выбран образ характерной стелы с надписью РУБЦОВСК на V-образном основании, которые установлены на въездах в город. На первом въезде со стороны Барнаула эта стела была ранее утрачена. К осени 2022 года — к 130-летию города — инициативная группа планирует её восстановить. Уже разработан проект, решаются вопросы финансирования.