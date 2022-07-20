«Это никогда не озвучивалось». Новосибирский губернатор: 90-е для демографии сегодняшней России были хуже Отечественной войны

«Два года, как мы вступили в демографическую яму, это последствия лихих девяностых. Эта статистика никогда не озвучивалась, но я для себя считал, и сделал вывод, что наша страна потеряла за девяностые населения больше, чем в период Отечественной войны. Это последствия... сейчас мы в периоде ямы», — цитирует слова новосибирского губернатора телеграм-канал «Сибирьмедиа».

Эти откровения от Андрея Травникова прозвучали 19 июля во время прямой линии на телевидении.

Напомним, что по результатам переписи населения, которая проходила в 2021 году, в Сибири больше всего сократилось население в Алтайском крае. За 11 лет между двумя переписями (они проводились в 2010 и 2021 годах) численность жителей нашего региона уменьшилась на 256 тысяч (это больше, чем нынешнее количество бийчан). То есть, нас стало меньше за это время почти на 11% - с 2 млн 420 тыс. до 2 млн 164 тыс. человек.

Вообще, в Сибирском Федеральном округе в целом произошло не такое большое сокращение населения, как в Алтайском крае — только 2,2% за 11 лет (-317 тыс. человек). Дело в том, что из 10 сибирских регионов лишь у 4 была отрицательная динамика ( Алтайский край, Омская область (-6%), Кузбасс (-5,9%) и Иркутская область (-2,4%). А вот в шести регионах, наоборот, население незначительно, но подросло.

В окормляемой Андреем Травниковым Новосибирской области с 2010 по 2021 годы пятипроцентный рост, это второй показатель в СФО после Тувы, которая приросла на 9,4%. Однако новосибирский губернатор сказал, что хотя регион и занял 15 место среди субъектов России, но в 57 регионах РФ было отмечены отрицательные демографические показатели в прошедшей переписи. К тому же, как акцентировал Травников, своих результатов Новосибирская область добилась не столько за счет рождаемости, а сколько благодаря миграции.

«Новосибирская область привлекательна для проживания, сюда приезжают люди. В последние семь лет миграционный прирост составил 10 000 человек. Например, уезжают 40, но приезжают 50», — заявил он.